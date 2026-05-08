Sismo magnitud 4.6 sacude Unión Hidalgo, Oaxaca; sin daños

El epicentro se localizó a 20 kilómetros al norte del municipio con una profundidad de 96 kilómetros

Sismo de magnitud 4.6 con epicentro 20 km al norte de Unión Hidalgo, Oaxaca registrado por el Servicio Sismológico Nacional el 8 de mayo de 2026

Sismo de magnitud 4.6 con epicentro 20 km al norte de Unión Hidalgo, Oaxaca registrado por el Servicio Sismológico Nacional el 8 de mayo de 2026

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 8 de mayo de 2026, 12:00 horas. — Cuatro punto seis de magnitud. Esa fue la cifra que el Servicio Sismológico Nacional registró a las 11:44:05 horas de este viernes con epicentro a 20 kilómetros al norte de Unión Hidalgo, Oaxaca, según el reporte oficial del organismo de la UNAM.

La estimación inicial fue de magnitud 5.0 y se ajustó minutos después a 4.6, con coordenadas de 16.65 de latitud y -94.85 de longitud, y una profundidad de 96 kilómetros que explica la baja percepción del movimiento en superficie.

El movimiento no activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas y oaxaqueñas no reportaron afectaciones materiales ni personas lesionadas, y la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene monitoreo permanente sobre la zona del Istmo de Tehuantepec, donde el evento se concentra.

El temblor de Unión Hidalgo se sumó a otros tres movimientos registrados en menos de 12 horas en la región sur del país. A las 23:51 del jueves, el SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 a 68 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero.

A la 1:25 de la madrugada del viernes ocurrió otro de 4.1 a 6 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y a las 5:07 horas se registró uno más de 4.1 a 121 kilómetros al sureste de Salina Cruz, también oaxaqueño.

La actividad sísmica de la jornada se inscribe en la secuencia que disparó el sismo de magnitud 5.6 del lunes 4 de mayo con epicentro en Pinotepa Nacional, que activó la alerta en la capital y obligó a evacuaciones preventivas.

El SSN registró 360 réplicas hasta las 20:00 horas del 6 de mayo, la más fuerte de magnitud 4.1. La región del Pacífico mexicano registra cerca de 5 sismos diarios de magnitud 4.0 o superior, según los promedios del propio organismo, y se mantiene como una de las zonas de mayor actividad por la interacción de cinco placas tectónicas.

Protección Civil llamó a la población a revisar sus planes familiares de emergencia y a identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo. El SSN no advirtió sobre escenarios de mayor riesgo asociados al evento de Unión Hidalgo.

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