México, 8 de mayo de 2026, 12:00 horas. — Cuatro punto seis de magnitud. Esa fue la cifra que el Servicio Sismológico Nacional registró a las 11:44:05 horas de este viernes con epicentro a 20 kilómetros al norte de Unión Hidalgo, Oaxaca, según el reporte oficial del organismo de la UNAM.

La estimación inicial fue de magnitud 5.0 y se ajustó minutos después a 4.6, con coordenadas de 16.65 de latitud y -94.85 de longitud, y una profundidad de 96 kilómetros que explica la baja percepción del movimiento en superficie.

El movimiento no activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas y oaxaqueñas no reportaron afectaciones materiales ni personas lesionadas, y la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene monitoreo permanente sobre la zona del Istmo de Tehuantepec, donde el evento se concentra.

El temblor de Unión Hidalgo se sumó a otros tres movimientos registrados en menos de 12 horas en la región sur del país. A las 23:51 del jueves, el SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 a 68 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero.

A la 1:25 de la madrugada del viernes ocurrió otro de 4.1 a 6 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y a las 5:07 horas se registró uno más de 4.1 a 121 kilómetros al sureste de Salina Cruz, también oaxaqueño.

La actividad sísmica de la jornada se inscribe en la secuencia que disparó el sismo de magnitud 5.6 del lunes 4 de mayo con epicentro en Pinotepa Nacional, que activó la alerta en la capital y obligó a evacuaciones preventivas.

El SSN registró 360 réplicas hasta las 20:00 horas del 6 de mayo, la más fuerte de magnitud 4.1. La región del Pacífico mexicano registra cerca de 5 sismos diarios de magnitud 4.0 o superior, según los promedios del propio organismo, y se mantiene como una de las zonas de mayor actividad por la interacción de cinco placas tectónicas.

Protección Civil llamó a la población a revisar sus planes familiares de emergencia y a identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo. El SSN no advirtió sobre escenarios de mayor riesgo asociados al evento de Unión Hidalgo.