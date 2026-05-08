Gloria Trevi agota localidades en Querétaro; abre Zona Fan para GLOW

Noise Producer confirma Zona Fan en el Hípico de Juriquilla y segundo boleto a precio preferencial por el Día de la Madre.

Concierto de Gloria Trevi en el Hípico de Juriquilla, Querétaro, tour GLOW 2026

l Hípico de Juriquilla recibirá al público el 22 de mayo; localidades en distintas zonas, incluida la nueva Zona Fan.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo May 08, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 8 de mayo de 2026. —Varias localidades del concierto GLOW de Gloria Trevi ya están agotadas en Querétaro, lo que llevó a la organización del evento a abrir una nueva sección: la Zona Fan, un área de pie diseñada para quien quiera cantar y bailar sin restricciones.

La presentación se realizará el 22 de mayo en el Hípico de Juriquilla. Adicionalmente, quien compre un boleto tendrá el segundo a precio preferencial como promoción por el Día de la Madre; la organización no precisó el descuento exacto por localidad ni la fecha límite de la oferta.

El espectáculo forma parte del tour "Mi Soundtrack World Tour", impulsado por el álbum más reciente de la cantante, El Vuelo. Con más de 30 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Trevi ha llenado el Auditorio Nacional y la Arena CDMX en fechas recientes, lo que explica la velocidad con que se han movido los boletos en la capital queretana.

GLOW recorrerá los grandes éxitos que consolidaron a la regiomontana como referente del pop latino. Mario Durán y Oscar Rivera, representantes de la organización del concierto, describieron la noche como "explosiva de color, brillo y emociones" y anticiparon una nueva oleada de compras en los próximos días a partir de la apertura de la Zona Fan.

Boletos para Gloria Trevi en Querétaro: taquilla y plataforma en línea

Las entradas están disponibles en la taquilla 4 del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y a través de Funticket. La Zona Fan, al ser la sección más reciente en habilitarse, concentrará buena parte de la demanda que quede por satisfacer antes del 22 de mayo.

Quienes busquen aprovechar la promoción del Día de la Madre tienen en esta fecha límite natural su principal referencia: el concierto se acerca y las opciones disponibles siguen reduciéndose.

famosos musica espectaculos

Reciente

Alcalde Felifer Macías y presidenta del DIF Adriana Olvera celebran el Día de las Madres con mil 900 servidoras municipales en Querétaro
Querétaro

Mil 900 empleadas festejadas por el Día de las Madres

Alcalde y presidenta del DIF celebran el Día de las Madres con mil 900 colaboradoras del ayuntamiento.

Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026
Seguridad

Emboscada en Culiacán deja dos agresores abatidos

Personal federal repele ataque en Culiacán e incauta armas, cargadores y granada a célula de secuestros.

Gobernador Mauricio Kuri González durante ponencia sobre seguridad y modelo de desarrollo de Querétaro ante el Colegio de la Defensa Nacional en mayo de 2026
Editorial

Kuri lleva modelo de seguridad de Querétaro a la SEDENA

Inversión de 400 millones en infraestructura policial respalda la caída en homicidios y robos con violencia.

Diputado federal Ricardo Astudillo Suárez durante evento Día de las Madres en Tequisquiapan Querétaro mayo 2026
Política

Astudillo reafirma: irá por la coordinación 4T

Astudillo reitera aspiración por comités morenistas ante 250 jefas de familia en Tequisquiapan.