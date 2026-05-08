Querétaro, 8 de mayo de 2026. —Varias localidades del concierto GLOW de Gloria Trevi ya están agotadas en Querétaro, lo que llevó a la organización del evento a abrir una nueva sección: la Zona Fan, un área de pie diseñada para quien quiera cantar y bailar sin restricciones.

La presentación se realizará el 22 de mayo en el Hípico de Juriquilla. Adicionalmente, quien compre un boleto tendrá el segundo a precio preferencial como promoción por el Día de la Madre; la organización no precisó el descuento exacto por localidad ni la fecha límite de la oferta.

El espectáculo forma parte del tour "Mi Soundtrack World Tour", impulsado por el álbum más reciente de la cantante, El Vuelo. Con más de 30 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Trevi ha llenado el Auditorio Nacional y la Arena CDMX en fechas recientes, lo que explica la velocidad con que se han movido los boletos en la capital queretana.

GLOW recorrerá los grandes éxitos que consolidaron a la regiomontana como referente del pop latino. Mario Durán y Oscar Rivera, representantes de la organización del concierto, describieron la noche como "explosiva de color, brillo y emociones" y anticiparon una nueva oleada de compras en los próximos días a partir de la apertura de la Zona Fan.

Boletos para Gloria Trevi en Querétaro: taquilla y plataforma en línea

Las entradas están disponibles en la taquilla 4 del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y a través de Funticket. La Zona Fan, al ser la sección más reciente en habilitarse, concentrará buena parte de la demanda que quede por satisfacer antes del 22 de mayo.

Quienes busquen aprovechar la promoción del Día de la Madre tienen en esta fecha límite natural su principal referencia: el concierto se acerca y las opciones disponibles siguen reduciéndose.