Mil 900 empleadas del municipio festejan su día en Querétaro

Querétaro, 8 de mayo de 2026. — Mil novecientas colaboradoras del ayuntamiento de Querétaro celebraron este jueves su Día de las Madres en el festejo institucional que el municipio organiza cada año para su personal femenino, con el alcalde Felifer Macías Olvera y su madre, Adriana Olvera de Macías, presidenta del Sistema Municipal DIF, como anfitriones.

El evento reunió a servidoras públicas de distintas dependencias y delegaciones de la capital queretana en una celebración que tuvo un rasgo particular: el vínculo familiar del alcalde con la titular del organismo social del municipio convirtió la ceremonia en una presencia doble de la familia Macías en el aparato de gobierno capitalino.

Adriana Olvera de Macías conduce el patronato del Sistema Municipal DIF desde el inicio de la administración actual. El organismo conmemoró en marzo pasado cuatro décadas de operación con más de 100 mil servicios entregados a familias vulnerables durante 2025.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, durante su intervención en el festejo para servidoras públicas del municipio capitalino. rotativo.com.mx

Durante el festejo de este jueves, la presidenta del DIF reconoció que las madres trabajadoras del ayuntamiento no limitan su aporte al hogar: también, subrayó, mejoran las condiciones económicas de sus familias y contribuyen al desarrollo social de la ciudad desde el servicio público.

Macías Olvera indicó que su administración opera con mayor certeza al saber que mujeres y madres de familia atienden, con entrega diaria, cada dependencia, calle y espacio que les corresponde.

La celebración de este jueves repite una dinámica que el presidente municipal ha aplicado ya con otros gremios: apenas el domingo pasado reconoció a cuadrillas de bacheo de Obras Públicas en el festejo de la Santa Cruz, en lo que su administración ha consolidado como una agenda sistemática de reconocimiento laboral dentro del ayuntamiento.

Mil 900 servidoras y el balance del DIF municipal en Querétaro

A lo largo del evento, Macías Olvera resumió su evaluación de gestión ante las más de mil 900 asistentes: "el más cercano, el más sensible y el más eficiente", definió a su gobierno, y adelantó que "lo mejor está por venir".

Mil novecientas colaboradoras del ayuntamiento de Querétaro reunidas en el evento institucional por el Día de las Madres 2026. rotativo.com.mx

El programa Acción por tu Salud del DIF, que durante 2025 atendió a cerca de 47 mil personas en colonias y delegaciones capitalinas a través de 283 jornadas, es uno de los frentes que el municipio cita como evidencia de esa proximidad con la ciudadanía.

Olvera de Macías colocó a las homenajeadas en una doble responsabilidad: la que sostienen en sus hogares y la que ejercen cada día como funcionarias.

La presidenta del DIF señaló que ese trabajo cotidiano en las dependencias municipales aporta, "con sentido humanista y de valores", a la construcción de una sociedad más equitativa. El municipio no precisó cuántas servidoras públicas componen en total su plantilla femenina ni qué proporción de las convocadas son madres de familia.