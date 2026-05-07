Décadas de carpetazos superficiales acumularon una deuda técnica invisible en el subsuelo: tubería tipo albañal desmoronándose, colectores marginales sin renovación y pozos de visita con diámetro insuficiente para maniobrar con equipo de desazolve.

La obra en Pablo Cabrera incluyó colector pluvial de gran diámetro y redes de drenaje sanitario sin tocar desde hace tres décadas, antes de la pavimentación final.

Esa infraestructura explica tanto el costo elevado como los plazos extendidos de las obras recientes. Antes de pavimentar, el municipio debió intervenir primero los sistemas de drenaje y agua potable, que en algunos tramos no se habían tocado desde los años noventa, precisó Cabrera Valencia.

En Pablo Cabrera, arteria de hasta 20 metros de ancho en su cruce con Álvaro Obregón, los trabajos incluyeron un colector pluvial de gran diámetro con pozos de visita nuevos y redes de drenaje sanitario y agua potable sustituidas de raíz.

Roberto Cabrera explicó que la logística obligó a avanzar por medio carril para mantener la circulación. El alcalde sostuvo que la infraestructura instalada no requerirá intervención subterránea en 50 años, diferencia sustancial frente al reencarpetado convencional que resuelve en días pero solo atiende la superficie.

En Tota Carvajal —entre Universidad y Moctezuma— la inversión superó 10.5 millones de pesos en obras similares, sin el gran colector pluvial, en beneficio de cerca de cinco mil habitantes.

Los parques industriales acumulan 65.8 millones de pesos en vialidades de concreto de alta resistencia —calles Aztecas, Yaquis y Oriente 6, entre otras—, sectores que Cabrera Valencia calificó como "deuda histórica" del municipio con el sector productivo.

Avenida Central estrena asfalto de alta resistencia frente a carga pesada





La obra en Pablo Cabrera incluyó colector pluvial de gran diámetro y redes de drenaje sanitario sin tocar desde hace tres décadas, antes de la pavimentación final.

¿Qué calles de San Juan del Río tienen renovación integral de infraestructura subterránea?

En Avenida Central, a la altura de Kimberly con Juárez, el municipio colocó asfalto de alta resistencia para soportar tráileres con doble remolque en pendiente.

Sin fallas registradas hasta ahora, informó el alcalde. En Avenida 5 de Mayo, la solución fue el concreto en zonas de parada del transporte urbano —Taxivan, Taxibús, FTQ y CTM—, donde el asfalto convencional se deformaba con el calor y el frenado constante de cientos de unidades diarias. El bacheo con adoquín en el centro histórico también avanza dentro de la misma estrategia vial de la administración.

Cabrera Valencia reconoció que las vialidades pendientes superan lo ejecutado; Fernando de Tapia, sin intervención integral en décadas, fue citada entre las urgentes.