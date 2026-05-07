Carretera 300, única vía alterna por obras en la 57: alcalde de SJR

El alcalde anticipa carga vehicular en SJR y coordina con SICT, Guardia Nacional y la SSPM.

Cabrera Valencia traza plan vial ante reducción de carriles en autopista México-Querétaro rumbo a CDMX

La carretera estatal 300 mantiene flujo de 9 mil vehículos diarios y se perfila como única vía alterna real por las obras federales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — La carretera estatal 300 será prácticamente la única vía alterna disponible para los conductores que viajen de Querétaro a la Ciudad de México mientras avanza la reducción de carriles en la autopista 57, advirtió el alcalde Roberto Cabrera Valencia este miércoles.

El presidente municipal de San Juan del Río anticipó que el tráfico se cargará sobre el municipio en los próximos días por la desviación de aplicaciones de navegación y por automovilistas locales que conocen alternativas rurales para esquivar el cuello de botella federal.

La intervención federal mantiene reducción de carriles en el tramo de El Colorado a la capital queretana, donde el corredor acumula siete años de obras ininterrumpidas.

La administración estatal anunció apenas la semana pasada el cierre de un carril adicional sobre el cuerpo dirección Ciudad de México, lo que para Cabrera Valencia significa una presión inédita en la entrada y salida del municipio sanjuanense.

El plan municipal arranca con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública para abanderar puntos críticos. Las unidades pesadas que normalmente cruzan por la zona urbana tendrán como única salida real la conexión hacia la carretera de cuota a la altura de Paseo Palmillas, según expuso el presidente municipal, debido a que las calles del centro de SJR no soportan tractocamiones por su angostura.

Cabrera Valencia ya conversó el escenario en mesas de trabajo con Carlos Villaseñor, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, y con Edith Álvarez, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal.

La administración federal analiza, sin fecha confirmada, posibles intervenciones para mitigar los anegamientos que se forman bajo el puente inferior de la 57 rumbo a la central camionera.

La conversación se inscribe en la lógica del libramiento estatal que operará como vía de cuota alterna a la 57, anunciado por el propio Cabrera Valencia en marzo.

Pendiente "a su vida" reduce el riesgo de accidentes graves

El alcalde subrayó un matiz técnico que considera favorable: el cuerpo de la carretera federal 57 con dirección a la Ciudad de México avanza con la pendiente a favor, lo que en su lectura disminuye la probabilidad de accidentes mortales que sí han ocurrido en el sentido contrario, marcado por una pendiente descendente peligrosa, particularmente durante la fase de obras anteriores. La señalética y el abanderamiento federal, dijo, están operando.

¿Qué tramo de la 57 concentra el mayor tráfico del país?

El tramo Querétaro-San Juan del Río de la autopista 57 figura, junto con el segmento Palmillas-Querétaro, entre los corredores con mayor volumen vehicular en ambos sentidos del país. Cabrera Valencia confirmó coordinación con la Guardia Nacional para emergencias y reconoció a Villaseñor por su disposición técnica.

gobierno movilidad roberto cabrera

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