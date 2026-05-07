Día de las Madres moverá 470 mdp en Querétaro este domingo

CANACO anticipa 12% de crecimiento; restaurantes ya registran 70% de reservas para este domingo.

René Loya Poletti, presidente interino de la Canaco Querétaro, durante conferencia de prensa sobre derrama económica Día de las Madres 2026

El sector restaurantero queretano reporta 70% de reservas previo al 10 de mayo; la Canaco espera plena ocupación en la mayoría de los establecimientos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Cuatrocientos setenta millones de pesos. Esa es la derrama que la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro (Canaco) proyecta para este domingo, cuando la entidad celebra el Día de las Madres junto con el resto del país.

René Loya Poletti, presidente interino del organismo, anticipó un crecimiento de 12% respecto al mismo festejo del año anterior, impulsado por una cadena de sectores que va desde restaurantes y pastelerías hasta electrodomésticos.

Que la celebración coincida con domingo —un factor que el propio Loya Poletti destacó— contribuye a que la jornada llegue con mayor tráfico comercial del habitual.

El Día de las Madres ocupa el tercer lugar en consumo a nivel nacional, detrás del Buen Fin y las fiestas decembrinas.

En Querétaro, el sector comercial cerró diciembre de 2025 con 2 mil 175 millones de pesos, de acuerdo con cifras que Canaco reportó en enero de 2026. El organismo no precisó cuál fue la derrama específica del Día de las Madres 2025 que sirve de base para el 12% de crecimiento proyectado.

Los restaurantes encabezan la expectativa. Loya Poletti precisó que el sector gastronómico ya reporta 70% de sus mesas reservadas y que gran parte de los establecimientos queretanos operarán a capacidad total durante la jornada.

Les siguen pastelerías, florería, ropa y calzado en el primer frente de demanda; electrodomésticos y electrónica se ubican en un segundo escalón, aunque con presencia relevante en el ticket promedio de regalo.

Tras el repunte San Valentín, que dejó 725 millones de pesos el 14 de febrero, el organismo había identificado el 10 de mayo como el siguiente termómetro para la reactivación del primer semestre.

La proyección de 470 millones equivale a poco menos de dos tercios de lo que generó aquella fecha, con la diferencia de que el gasto se distribuye entre más sectores y tipos de establecimientos.

Si las cifras se confirman el lunes, el sector comercial habrá encadenado tres fechas consecutivas en crecimiento: San Valentín, el 10 de mayo y, más adelante, el Día del Padre en junio, la cuarta parada del calendario de consumo familiar en 2026.

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