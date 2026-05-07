San Juan del Río suma 4 mdp para restaurar San Juan de Dios en 2026

Proyecto San Juan de Dios obtuvo 54 de 60 puntos en convocatoria federal; segunda etapa de Parroquia arranca este año.

Templos del Centro Histórico de San Juan del Río en proceso de restauración patrimonial con recursos federales y municipales en 2026

Roberto Cabrera Valencia confirmó en entrevista con Rotativo la restauración de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería en 2026, con recursos federales obtenidos por la calificación más alta del programa nacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Los templos de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería entrarán a restauración este año con una inversión cercana a cuatro millones de pesos, de los cuales 3 millones 150 mil provienen del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Secretaría de Cultura federal.

El proyecto presentado por el municipio obtuvo 54 puntos sobre un máximo de 60 —la calificación más alta de la convocatoria— lo que detonó la asignación de los recursos, confirmó el presidente Roberto Cabrera Valencia en entrevista con Rotativo.

Ambos templos se incorporan a siete inmuebles históricos restaurados entre 2022 y 2025 con una inversión acumulada superior a 25 millones de pesos.

El Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario, el Museo de la Santa Veracruz, el Beaterio de Nuestra Señora de los Dolores y la Parroquia de San Juan Bautista forman parte de ese catálogo. La mecánica es la misma en todos los casos: 70 por ciento de recursos federales, 30 por ciento municipal.

Templos del Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo en proceso de restauraci\u00f3n patrimonial con recursos federales y municipales en 2026 Los templos de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería, en el Centro Histórico de San Juan del Río, iniciarán trabajos de restauración con inversión de 4 mdp bajo el esquema federal-municipal del Camino Real. rotativo.com.mx

La primera etapa de la Parroquia de San Juan Bautista concluyó con 4.8 millones de pesos en un templo del siglo XVII declarado por la UNESCO dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Fue el cuarto año consecutivo en que San Juan del Río recibió recursos federales para conservación patrimonial, continuidad que el alcalde atribuyó a la permanencia del municipio en la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, de la que San Juan del Río se había desafiliado en gestiones anteriores.

El acceso a esos programas cuesta una anualidad de alrededor de 400 mil pesos. "San Juan del Río tiene 495 años de historia y sería lamentable que no perteneciéramos a la asociación", señaló Cabrera Valencia.

La restauración del reloj histórico del Santuario de Guadalupe, con más de 45 años de historia, también formó parte del programa de mejoramiento de monumentos durante la administración.

Asamblea de alcaldes de Ciudades Patrimonio llega en junio

En junio próximo, San Juan del Río será sede de la asamblea nacional de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que agrupa a municipios con centros históricos reconocidos por la UNESCO.

La confirmación la hizo Jorge Ortega González, director general de la asociación, durante el cierre formal de la primera etapa de restauración de la Parroquia.

Templos del Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo en proceso de restauraci\u00f3n patrimonial con recursos federales y municipales en 2026 Los templos de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería, en el Centro Histórico de San Juan del Río, iniciarán trabajos de restauración con inversión de 4 mdp bajo el esquema federal-municipal del Camino Real. rotativo.com.mx

En ese mismo evento participó Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal, quien avaló los trabajos ejecutados.

El encuentro reunirá a alcaldes y alcaldesas de ciudades patrimonio de todo el país en torno a estrategias de conservación y gestión de recursos.

El Santuario de Guadalupe figura entre los templos contemplados para intervención en el siguiente ciclo.

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