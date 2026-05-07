San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Los templos de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería entrarán a restauración este año con una inversión cercana a cuatro millones de pesos, de los cuales 3 millones 150 mil provienen del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Secretaría de Cultura federal.

El proyecto presentado por el municipio obtuvo 54 puntos sobre un máximo de 60 —la calificación más alta de la convocatoria— lo que detonó la asignación de los recursos, confirmó el presidente Roberto Cabrera Valencia en entrevista con Rotativo.

Ambos templos se incorporan a siete inmuebles históricos restaurados entre 2022 y 2025 con una inversión acumulada superior a 25 millones de pesos.

El Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario, el Museo de la Santa Veracruz, el Beaterio de Nuestra Señora de los Dolores y la Parroquia de San Juan Bautista forman parte de ese catálogo. La mecánica es la misma en todos los casos: 70 por ciento de recursos federales, 30 por ciento municipal.

Los templos de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería, en el Centro Histórico de San Juan del Río, iniciarán trabajos de restauración con inversión de 4 mdp bajo el esquema federal-municipal del Camino Real. rotativo.com.mx

La primera etapa de la Parroquia de San Juan Bautista concluyó con 4.8 millones de pesos en un templo del siglo XVII declarado por la UNESCO dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Fue el cuarto año consecutivo en que San Juan del Río recibió recursos federales para conservación patrimonial, continuidad que el alcalde atribuyó a la permanencia del municipio en la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, de la que San Juan del Río se había desafiliado en gestiones anteriores.

El acceso a esos programas cuesta una anualidad de alrededor de 400 mil pesos. "San Juan del Río tiene 495 años de historia y sería lamentable que no perteneciéramos a la asociación", señaló Cabrera Valencia.

La restauración del reloj histórico del Santuario de Guadalupe, con más de 45 años de historia, también formó parte del programa de mejoramiento de monumentos durante la administración.

Asamblea de alcaldes de Ciudades Patrimonio llega en junio

En junio próximo, San Juan del Río será sede de la asamblea nacional de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que agrupa a municipios con centros históricos reconocidos por la UNESCO.

La confirmación la hizo Jorge Ortega González, director general de la asociación, durante el cierre formal de la primera etapa de restauración de la Parroquia.

Los templos de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería, en el Centro Histórico de San Juan del Río, iniciarán trabajos de restauración con inversión de 4 mdp bajo el esquema federal-municipal del Camino Real. rotativo.com.mx

En ese mismo evento participó Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal, quien avaló los trabajos ejecutados.

El encuentro reunirá a alcaldes y alcaldesas de ciudades patrimonio de todo el país en torno a estrategias de conservación y gestión de recursos.

El Santuario de Guadalupe figura entre los templos contemplados para intervención en el siguiente ciclo.