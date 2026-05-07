9 heridos por choque múltiple en la carretera 57 en San Juan del Río

Bomberos atendieron a nueve lesionados; tipo de vehículos y causas no fueron precisados

Operativo de Bomberos de San Juan del Río tras accidente vehicular múltiple en la carretera federal 57 a la altura del km 165

Bomberos de San Juan del Río brindaron atención prehospitalaria a nueve lesionados en el km 165 de la carretera 57.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. —Nueve personas resultaron lesionadas en un accidente vehicular múltiple registrado en el kilómetro 165+100 de la carretera federal 57, dirección México-Querétaro. Bomberos de San Juan del Río atendieron a los nueve heridos en el sitio y trasladaron a uno de ellos —un hombre— al hospital para recibir atención especializada.

Operativo de Bomberos de San Juan del R\u00edo tras accidente vehicular m\u00faltiple en la carretera federal 57 a la altura del km 165 Bomberos de San Juan del Río brindaron atención prehospitalaria a nueve lesionados en el km 165 de la carretera 57. rotativo.com.mx

La magnitud del impacto provocó un derrame de combustible que requirió maniobras de contención por parte de la corporación.

Los ocho lesionados restantes recibieron atención prehospitalaria sin requerir traslado, conforme al reporte preliminar de los Bomberos.

La identidad de las personas afectadas, el tipo y número de vehículos involucrados, así como las causas del percance, no fueron precisados al cierre del reporte.

Operativo de Bomberos de San Juan del R\u00edo tras accidente vehicular m\u00faltiple en la carretera federal 57 a la altura del km 165 Bomberos de San Juan del Río brindaron atención prehospitalaria a nueve lesionados en el km 165 de la carretera 57. rotativo.com.mx

La corporación tampoco detalló si la circulación quedó parcial o totalmente afectada en el tramo. Automovilistas que circulen rumbo a la capital queretana deberán anticipar posibles demoras mientras continúan las labores de atención y limpieza en la zona.

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