San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. —Nueve personas resultaron lesionadas en un accidente vehicular múltiple registrado en el kilómetro 165+100 de la carretera federal 57, dirección México-Querétaro. Bomberos de San Juan del Río atendieron a los nueve heridos en el sitio y trasladaron a uno de ellos —un hombre— al hospital para recibir atención especializada.
Bomberos de San Juan del Río brindaron atención prehospitalaria a nueve lesionados en el km 165 de la carretera 57. rotativo.com.mx
La magnitud del impacto provocó un derrame de combustible que requirió maniobras de contención por parte de la corporación.
Los ocho lesionados restantes recibieron atención prehospitalaria sin requerir traslado, conforme al reporte preliminar de los Bomberos.
La identidad de las personas afectadas, el tipo y número de vehículos involucrados, así como las causas del percance, no fueron precisados al cierre del reporte.
Bomberos de San Juan del Río brindaron atención prehospitalaria a nueve lesionados en el km 165 de la carretera 57. rotativo.com.mx
La corporación tampoco detalló si la circulación quedó parcial o totalmente afectada en el tramo. Automovilistas que circulen rumbo a la capital queretana deberán anticipar posibles demoras mientras continúan las labores de atención y limpieza en la zona.