Más de 40 computadoras para estudiantes del CONALEP San Pedro Ahuacatlán en San Juan del Río

El DIF Municipal premia con equipos de cómputo a ganadores de diez categorías del certamen Talento DIFerente.

Más de 40 computadoras para estudiantes del CONALEP San Pedro Ahuacatlán en San Juan del Río

Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, durante la entrega de equipos de cómputo a los estudiantes ganadores del certamen Talento DIFerente CONALEP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de abril de 2026. —Más de 40 computadoras llegaron a manos de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) San Pedro Ahuacatlán como premios del certamen Talento DIFerente, organizado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río.

El evento reconoció proyectos en diez categorías distintas, desde robótica y realidad virtual hasta emprendimiento y sostenibilidad ambiental.

M\u00e1s de 40 computadoras para estudiantes del CONALEP San Pedro Ahuacatl\u00e1n en San Juan del R\u00edo Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, durante la entrega de equipos de cómputo a los estudiantes ganadores del certamen Talento DIFerente CONALEP. rotativo.com.mx

La presidenta del DIF Municipal, Gina Sánchez Barrios, encabezó la entrega en las instalaciones del plantel, donde los equipos de cómputo fueron distribuidos entre los ganadores de cada categoría. El certamen buscó reconocer talentos más allá del rendimiento académico estricto, abriendo espacio a proyectos creativos, sociales y tecnológicos.

La dependencia no precisó el costo total de los equipos entregados ni el criterio de asignación por categoría.

En el acto, el director del plantel, José Julio Rodríguez Guzmán, agradeció el apoyo del DIF Municipal y de las autoridades locales. "Con el esfuerzo conjunto se fortalece la educación de las y los jóvenes", indicó.

M\u00e1s de 40 computadoras para estudiantes del CONALEP San Pedro Ahuacatl\u00e1n en San Juan del R\u00edo El evento se realizó en las instalaciones del CONALEP San Pedro Ahuacatlán; los premios reconocieron proyectos en diez categorías distintas, desde emprendimiento hasta sostenibilidad ambiental. rotativo.com.mx

Diez proyectos ganadores en San Juan del Río

Los reconocimientos abarcaron una variedad de áreas. En Talento Joven CONALEP el primer lugar fue para Phoenix Force; en Talento Científico y Tecnológico, el proyecto Implementación de Sistemas Educativos de Realidad Virtual se llevó el galardón.

La Escolta de Bandera Representativa del Plantel ganó en Talento Creativo y Cultural, mientras que Eco-aceite triunfó en la categoría de Talento Emprendedor.

M\u00e1s de 40 computadoras para estudiantes del CONALEP San Pedro Ahuacatl\u00e1n en San Juan del R\u00edo Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, durante la entrega de equipos de cómputo a los estudiantes ganadores del certamen Talento DIFerente CONALEP. rotativo.com.mx

El Primer Festival ExpresArte fue premiado en Talento Social y Comunitario. Las demás categorías también tuvieron sus ganadores en el ciclo de reconocimientos del DIF San Juan del Río: la Olimpiada de Matemáticas en Talento en Educación; Formación Integral en Talento Deportivo; el Jardín Sensoemocional en Talento en Sostenibilidad y Medio Ambiente; el Modelo de Formación Dual en Talento Sobresaliente en Prácticas Profesionales; y las Tutorías Académicas en Talento para la Mejora Continua.

La convocatoria no detalló si los equipos de cómputo se repartieron de manera equitativa entre categorías o si hubo diferencias según el tipo de proyecto. Tampoco se informó si el certamen tendrá continuidad en el próximo ciclo escolar.

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