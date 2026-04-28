San Juan del Río, 28 de abril de 2026. —Más de 40 computadoras llegaron a manos de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) San Pedro Ahuacatlán como premios del certamen Talento DIFerente, organizado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río.
El evento reconoció proyectos en diez categorías distintas, desde robótica y realidad virtual hasta emprendimiento y sostenibilidad ambiental.
Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, durante la entrega de equipos de cómputo a los estudiantes ganadores del certamen Talento DIFerente CONALEP. rotativo.com.mx
La presidenta del DIF Municipal, Gina Sánchez Barrios, encabezó la entrega en las instalaciones del plantel, donde los equipos de cómputo fueron distribuidos entre los ganadores de cada categoría. El certamen buscó reconocer talentos más allá del rendimiento académico estricto, abriendo espacio a proyectos creativos, sociales y tecnológicos.
La dependencia no precisó el costo total de los equipos entregados ni el criterio de asignación por categoría.
En el acto, el director del plantel, José Julio Rodríguez Guzmán, agradeció el apoyo del DIF Municipal y de las autoridades locales. "Con el esfuerzo conjunto se fortalece la educación de las y los jóvenes", indicó.
El evento se realizó en las instalaciones del CONALEP San Pedro Ahuacatlán; los premios reconocieron proyectos en diez categorías distintas, desde emprendimiento hasta sostenibilidad ambiental. rotativo.com.mx
Diez proyectos ganadores en San Juan del Río
Los reconocimientos abarcaron una variedad de áreas. En Talento Joven CONALEP el primer lugar fue para Phoenix Force; en Talento Científico y Tecnológico, el proyecto Implementación de Sistemas Educativos de Realidad Virtual se llevó el galardón.
La Escolta de Bandera Representativa del Plantel ganó en Talento Creativo y Cultural, mientras que Eco-aceite triunfó en la categoría de Talento Emprendedor.
Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, durante la entrega de equipos de cómputo a los estudiantes ganadores del certamen Talento DIFerente CONALEP. rotativo.com.mx
El Primer Festival ExpresArte fue premiado en Talento Social y Comunitario. Las demás categorías también tuvieron sus ganadores en el ciclo de reconocimientos del DIF San Juan del Río: la Olimpiada de Matemáticas en Talento en Educación; Formación Integral en Talento Deportivo; el Jardín Sensoemocional en Talento en Sostenibilidad y Medio Ambiente; el Modelo de Formación Dual en Talento Sobresaliente en Prácticas Profesionales; y las Tutorías Académicas en Talento para la Mejora Continua.
La convocatoria no detalló si los equipos de cómputo se repartieron de manera equitativa entre categorías o si hubo diferencias según el tipo de proyecto. Tampoco se informó si el certamen tendrá continuidad en el próximo ciclo escolar.