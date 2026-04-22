El Marqués, 22 de abril de 2026. — Habitantes de la comunidad de El Colorado y de localidades aledañas a la autopista México-Querétaro alistan bloqueos y manifestaciones contra los responsables de la obra de ampliación que cruza el municipio de El Marqués, al denunciar que los trabajos llevan meses prácticamente paralizados sin que la dependencia federal informe fecha de conclusión ni alternativas viales para descongestionar la zona.

La protesta se anuncia en uno de los corredores de mayor flujo del país, donde recorrer apenas 10 kilómetros puede tomar una hora en horario de máxima demanda.

El reclamo de los vecinos apunta a la combinación de dos problemas: la obra federal sobre el cuerpo principal de la 57 sigue abierta sin avance visible, y las carreteras municipales que conectan a las comunidades quedaron destruidas por el paso constante de automovilistas y transportistas que las usan como ruta alterna para sortear el tráfico.

Automovilistas y transportistas se suman al reclamo por desvíos que destruyeron las carreteras municipales de El Marqués. rotativo.com.mx

El tramo El Colorado-Conín opera bajo ampliación de tres a cuatro carriles desde junio de 2025, con plazo oficial de conclusión en agosto de este año, aunque el avance real del contrato no ha sido informado públicamente por la dependencia federal.

Quienes anuncian la movilización señalan que el avance diario de la obra es mínimo y que buena parte de la maquinaria permanece detenida a un costado de la carretera, sin cuadrillas que den continuidad a los frentes abiertos.

La justificación técnica que la SICT entregó al inicio de la intervención apuntaba a un grosor de concreto hidráulico de 45 centímetros para soportar los aproximadamente 140 mil vehículos diarios que cruzan el tramo, pero los habitantes de la zona sostienen que ese argumento perdió peso frente a la falta de continuidad operativa en el propio frente de obra.

La inconformidad se replica en automovilistas y transportistas que dependen del corredor para trasladarse cada día. El propio gobernador Mauricio Kuri González reconoció el 9 de abril que los pendientes del eje carretero no concluyen pese a sus insistencias y pidió públicamente a la SICT acelerar las obras, al calificar a la 57 como un eje fundamental para el estado.

La declaración no se tradujo, hasta el momento de redactar esta nota, en un calendario actualizado de los trabajos en el tramo El Colorado-Conín.

Automovilistas y transportistas se suman al reclamo por desvíos que destruyeron las carreteras municipales de El Marqués. rotativo.com.mx

A la afectación se sumó el deterioro de los caminos secundarios del municipio que las comunidades aledañas usaban como vías de salida hacia sus centros de trabajo.

Los vecinos señalan que el tránsito de vehículos pesados que esquivan el embotellamiento sobre la 57 dejó las carpetas asfálticas municipales en condiciones que ya no permiten una circulación segura, lo que agrava el aislamiento de las localidades cuando el cuerpo principal de la autopista colapsa.

La presión sobre el corredor llevó a que cuatro corporaciones de los tres niveles de gobierno patrullen el tramo bajo un esquema permanente que el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, confirmó a principios de abril de 2026.

Ese despliegue atiende el componente de seguridad e incidencia de accidentes, pero no resuelve el reclamo de fondo de las comunidades de El Colorado, que es la falta de avance del contrato de ampliación.

Hasta el momento de la redacción, ni la SICT ni el gobierno municipal de El Marqués han precisado fecha de reanudación de los trabajos en los frentes detenidos, plazo ajustado de conclusión de la obra ni medidas de mitigación vial para las comunidades afectadas durante el periodo restante de intervención.