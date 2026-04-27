Kuri y Felifer entregan aulas y cancha en primarias México e Italia; inversión de 23 mdp

Estado y municipio invierten 23 mdp para reconstruir ocho aulas, cancha de futbol 5 y módulos sanitarios en los planteles.

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez y el alcalde Felifer Mac\u00edas Olvera durante la entrega de obras en las primarias M\u00e9xico e Italia de Quer\u00e9taro capital, con inversi\u00f3n de 23 millones de pesos

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez y el presidente municipal Felifer Mac\u00edas Olvera encabezaron la entrega de las obras de reconstrucci\u00f3n en las primarias M\u00e9xico e Italia de la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. —Ocho aulas nuevas, una cancha de futbol 5 con pasto sintético, techumbre, módulos sanitarios y barda perimetral: eso recibieron los 960 alumnos de las primarias México y Italia en la capital queretana, donde el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías Olvera entregaron obras con una inversión conjunta superior a los 23 millones de pesos.

La reconstrucción reemplazó edificios que el propio director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, calificó como "antiguos y cansados", incluido uno construido en madera.

La obra llega semanas después de que el mismo Orozco Vega revelara ante el Congreso local que cerca de mil 300 planteles en el estado operan en terrenos sin escritura regularizada, condición que durante años ha bloqueado inversión pública en aulas y mantenimiento mayor.

Las primarias México e Italia no enfrentaron ese obstáculo: el proyecto avanzó con recursos estatales y municipales sin depender de fondos federales concursables, un esquema que el gobierno de Kuri ha replicado en varios municipios del estado ante la reducción de participaciones federales para infraestructura educativa.

La inversión se dividió según competencias. El estado, a través del IFEQ, financió un edificio con ocho aulas didácticas, un salón de tecnologías de comunicación, dos direcciones para los turnos matutino y vespertino, un módulo sanitario diferenciado —mujeres, hombres y personas con discapacidad— y barda perimetral.

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez y el alcalde Felifer Mac\u00edas Olvera durante la entrega de obras en las primarias M\u00e9xico e Italia de Quer\u00e9taro capital, con inversi\u00f3n de 23 millones de pesos Las nuevas instalaciones incluyen ocho aulas didácticas, módulos sanitarios diferenciados, cancha de futbol 5 con 408 metros cuadrados de pasto sintético y techumbre, en beneficio de 960 alumnos de dos turnos. rotativo.com.mx

El municipio aportó la construcción de la cancha de futbol 5 con 408 metros cuadrados de pasto sintético, la techumbre, cercado y red perimetral.

Macías Olvera destacó que tanto la cancha como el arcotecho fueron las obras más votadas por la comunidad escolar dentro del esquema de participación ciudadana del ayuntamiento: "y fueron ustedes, gracias a su participación, a estar ahí votando, a buscar vecinos que se involucraran, como lograron que esta obra del arcotecho y de la cancha de fútbol fueran las más votadas".

Inversión acumulada en primarias de la capital

La entrega se suma a una estrategia de inversión educativa estatal que en lo que va de la administración ha alcanzado más de 164 millones de pesos en los 18 municipios del estado, aunque el grueso de ese programa se concentra en educación media superior y superior.

Para educación básica, el IFEQ opera con presupuesto propio y coordinación municipal. La directora del plantel matutino, Estela Armida Álvarez, indicó que la nueva infraestructura refuerza las condiciones para el aprendizaje y la seguridad: "La seguridad de nuestras niñas y niños, así como la del personal que labora en esta institución, es una prioridad."

En su intervención, el gobernador distribuyó kits deportivos a los estudiantes y reiteró que en Querétaro "se realiza una obra educativa diaria". La administración no precisó cuántos planteles de educación básica en la capital tienen pendiente obras de mantenimiento mayor o reconstrucción similares a las entregadas este domingo.

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