Querétaro, 27 de abril de 2026. —Ocho aulas nuevas, una cancha de futbol 5 con pasto sintético, techumbre, módulos sanitarios y barda perimetral: eso recibieron los 960 alumnos de las primarias México y Italia en la capital queretana, donde el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías Olvera entregaron obras con una inversión conjunta superior a los 23 millones de pesos.

La reconstrucción reemplazó edificios que el propio director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, calificó como "antiguos y cansados", incluido uno construido en madera.

La obra llega semanas después de que el mismo Orozco Vega revelara ante el Congreso local que cerca de mil 300 planteles en el estado operan en terrenos sin escritura regularizada, condición que durante años ha bloqueado inversión pública en aulas y mantenimiento mayor.

Las primarias México e Italia no enfrentaron ese obstáculo: el proyecto avanzó con recursos estatales y municipales sin depender de fondos federales concursables, un esquema que el gobierno de Kuri ha replicado en varios municipios del estado ante la reducción de participaciones federales para infraestructura educativa.

La inversión se dividió según competencias. El estado, a través del IFEQ, financió un edificio con ocho aulas didácticas, un salón de tecnologías de comunicación, dos direcciones para los turnos matutino y vespertino, un módulo sanitario diferenciado —mujeres, hombres y personas con discapacidad— y barda perimetral.

Las nuevas instalaciones incluyen ocho aulas didácticas, módulos sanitarios diferenciados, cancha de futbol 5 con 408 metros cuadrados de pasto sintético y techumbre, en beneficio de 960 alumnos de dos turnos. rotativo.com.mx

El municipio aportó la construcción de la cancha de futbol 5 con 408 metros cuadrados de pasto sintético, la techumbre, cercado y red perimetral.

Macías Olvera destacó que tanto la cancha como el arcotecho fueron las obras más votadas por la comunidad escolar dentro del esquema de participación ciudadana del ayuntamiento: "y fueron ustedes, gracias a su participación, a estar ahí votando, a buscar vecinos que se involucraran, como lograron que esta obra del arcotecho y de la cancha de fútbol fueran las más votadas".

Inversión acumulada en primarias de la capital

La entrega se suma a una estrategia de inversión educativa estatal que en lo que va de la administración ha alcanzado más de 164 millones de pesos en los 18 municipios del estado, aunque el grueso de ese programa se concentra en educación media superior y superior.

Para educación básica, el IFEQ opera con presupuesto propio y coordinación municipal. La directora del plantel matutino, Estela Armida Álvarez, indicó que la nueva infraestructura refuerza las condiciones para el aprendizaje y la seguridad: "La seguridad de nuestras niñas y niños, así como la del personal que labora en esta institución, es una prioridad."

En su intervención, el gobernador distribuyó kits deportivos a los estudiantes y reiteró que en Querétaro "se realiza una obra educativa diaria". La administración no precisó cuántos planteles de educación básica en la capital tienen pendiente obras de mantenimiento mayor o reconstrucción similares a las entregadas este domingo.