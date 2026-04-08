Cerca de mil 300 escuelas en Querétaro operan sin escritura

El director del IFEQ revela que donaciones ejidales sin regularizar bloquean inversión en planteles

Aulas de escuela primaria en Querétaro con bandera mexicana y patio cívico, contexto educación básica

Fernando Orozco Vega, director del IFEQ, expuso ante la comisión legislativa el rezago de mil 300 planteles sin escritura en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 8 de abril de 2026. — Cerca de mil 300 planteles educativos en Querétaro operan en terrenos sin escritura regularizada, una situación que durante años ha bloqueado la inversión pública en aulas, bardas perimetrales y mantenimiento mayor, reveló el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Fernando Orozco Vega.

La cifra se conoció durante la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Legislativo local, donde se discutió un dictamen que busca destrabar el problema.

El origen del rezago, según expuso el funcionario, está en el modo en que se constituyeron muchos de esos planteles.

"Han sido donaciones de ejidos, actas de asamblea, y aunque ya tienen muchos años, no se han podido regularizar", precisó Orozco Vega ante los integrantes de la comisión legislativa.

La consecuencia directa la han padecido alumnos y maestros: aun cuando existe presupuesto autorizado para mejorar un plantel, la falta del título de propiedad detiene el proceso.

La situación contrasta con los anuncios oficiales sobre nueva infraestructura educativa en Querétaro que la SEDEQ ha difundido en los últimos ciclos escolares.

El director del IFEQ explicó que la Auditoría Superior de la Federación ha sido categórica en este punto: para que un plantel reciba inversión federal, debe tener escritura y cumplir con la Ley de Obras Públicas estatal. Sin ese requisito, los recursos que se destinan terminan observados o devueltos.

La Usebeq, a través de su directora jurídica Ana Magdalena Bracamontes Cruz, acompañó la sesión en representación de la titular Irene Quintanar Mejía, quien encabeza el organismo que atiende a los más de 356 mil estudiantes de educación básica en Querétaro.

El dictamen que busca destrabar la obra escolar en Querétaro

La salida que aprobó la comisión es una adición al artículo 29 Bis de la Ley de Obras Públicas estatal, propuesta por el diputado Antonio Zapata Guerrero.

El planteamiento permite avanzar en la ejecución de obras cuando exista certeza de que el terreno está en posesión de la autoridad educativa, mediante documentos que acrediten esa posesión emitidos por la Usebeq.

La medida no exime del proceso de regularización; lo que hace es desacoplar la obra urgente del trámite registral, que en muchos casos toma años.

¿Por qué la ASF frenaba los recursos?

La regla que invoca la Auditoría es clara: no se puede invertir recurso público en un inmueble cuya propiedad no esté acreditada a nombre del Estado.

El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera lo describió en términos prácticos durante la sesión: "Como autoridad no podías invertir dinero en un lugar que no tenía la documentación completa, porque era motivo de un señalamiento, por lo cual el recurso se tenía que regresar".

El legislador celebró que el dictamen abre una ruta para que el dinero no vuelva a la federación sin haberse ejercido.

A la sesión también acudieron el director general del Instituto Registral y Catastral de Querétaro, Rogelio Alcocer Gómez; la directora del Registro Público de la Propiedad del Estado, Arlette Elizabeth López Ruiz; y el director jurídico Fidencio Olvera Rico, en representación del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío Salgado Tovar.

La presencia de las cuatro dependencias responsables del trámite registral sugiere que el seguimiento a la regularización seguirá en paralelo, sin renunciar a la meta de poner cada plantel en orden. La reforma deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso del Estado antes de entrar en vigor.

legislaturaeducacionleyes

Reciente

Infractores realizan trabajo comunitario de limpieza en colonia de San Juan del Río
San Juan del Río

179 infractores hacen trabajo comunitario en SJR

Las jornadas se extendieron de enero a los primeros días de abril en comunidades del norte y sur del municipio

Tractocamiones asegurados en cateo en Montenegro, Santa Rosa Jáuregui, durante operativo de la POES Querétaro
Querétaro

Recuperan 9 tractocamiones robados en cateo en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

POES rastreó un camión robado y descubrió predio con ocho unidades más en Montenegro.

Operativo de la Guardia Nacional contra tomas clandestinas en Polotitlán Estado de México sobre la carretera federal México-Querétaro
Seguridad

Polotitlán, cuarto lugar estatal en tomas clandestinas de combustible

El municipio mexiquense colindante con San Juan del Río concentró el 9.6% de las perforaciones a ductos del estado en el primer trimestre de 2025.

Roberto Cabrera Valencia recibe reconocimiento de INFOQRO por transparencia en San Juan del Río
San Juan del Río

INFOQRO reconoce a San Juan del Río por transparencia

INFOQRO entrega reconocimiento a San Juan del Río por proyecto de transparencia con perspectiva de género