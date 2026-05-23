Caen dos con orden de aprehensión en Lomas de Balvanera

Corregidora, 23 de mayo de 2026.--- Dos hombres fueron detenidos en la colonia Lomas de Balvanera durante un operativo conjunto entre el Operativo A.R.M.A. y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora.
Uno de ellos contaba con orden de aprehensión vigente por violencia familiar y el segundo registra antecedentes por robo, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por las corporaciones participantes. Ambos viajaban en un vehículo presuntamente vinculado con delitos patrimoniales en la zona.
Vehículo asegurado durante el operativo conjunto, presuntamente vinculado a delitos patrimoniales en la zona rotativo.com.mx
La intervención se desplegó tras la detección del automóvil con las características de interés para las autoridades.
Durante la revisión, los uniformados confirmaron la situación jurídica del primer asegurado mediante consulta a la base de datos, lo que activó la detención formal. El segundo ocupante presentó registros previos por hechos relacionados con el patrimonio.
Tras la lectura de derechos, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.
La autoridad ministerial determinará en las próximas horas si se solicita vinculación a proceso o se aplica alguna medida cautelar.