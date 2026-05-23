Caen dos con orden de aprehensión en Lomas de Balvanera

Operativo A.R.M.A. y Policía de Corregidora aseguraron vehículo presuntamente ligado a delitos patrimoniales

Operativo policial en Lomas de Balvanera, Corregidora, Querétaro, con vehículo asegurado durante intervención conjunta

Los detenidos fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 23 de mayo de 2026.--- Dos hombres fueron detenidos en la colonia Lomas de Balvanera durante un operativo conjunto entre el Operativo A.R.M.A. y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora.

Uno de ellos contaba con orden de aprehensión vigente por violencia familiar y el segundo registra antecedentes por robo, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por las corporaciones participantes. Ambos viajaban en un vehículo presuntamente vinculado con delitos patrimoniales en la zona.

Operativo policial en Lomas de Balvanera, Corregidora, Quer\u00e9taro, con veh\u00edculo asegurado durante intervenci\u00f3n conjunta Vehículo asegurado durante el operativo conjunto, presuntamente vinculado a delitos patrimoniales en la zona rotativo.com.mx

La intervención se desplegó tras la detección del automóvil con las características de interés para las autoridades.

Durante la revisión, los uniformados confirmaron la situación jurídica del primer asegurado mediante consulta a la base de datos, lo que activó la detención formal. El segundo ocupante presentó registros previos por hechos relacionados con el patrimonio.

Tras la lectura de derechos, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

La autoridad ministerial determinará en las próximas horas si se solicita vinculación a proceso o se aplica alguna medida cautelar.

corregidorajusticiaquerétaroseguridadviolencia familiar

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