Enjambre de abejas pica a 7 en Unidad Maquío SJR

Una mujer fue trasladada a hospital; el resto recibe valoración médica en ambulancias en San Juan del Río.

Operativo de Bomberos y Protección Civil en estacionamiento de Unidad Deportiva Maquío tras picadura de abejas en San Juan del Río

Cuatro corporaciones desplegaron ambulancias y unidades de emergencia en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de mayo de 2026.- Siete personas resultaron picadas tras el ataque de un enjambre de abejas en la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río la tarde de este viernes.

La directora de Protección Civil municipal, Verónica Laguna Luján, confirmó que cinco adultos y dos menores presentaron picaduras y que una mujer fue trasladada a un hospital de la zona, mientras el resto recibe valoración médica al interior de ambulancias instaladas en el lugar.

Bomberos de San Juan del Río, Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos del Centro Regional de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al espacio recreativo tras el reporte de emergencia. Las corporaciones de seguridad acordonaron el estacionamiento de la unidad deportiva, ubicada al oriente del municipio, para contener al enjambre y atender a las personas afectadas.

Laguna Luján precisó que ninguna de las personas picadas fue reportada en estado grave. La mujer trasladada al Hospital General recibirá vigilancia médica para descartar reacciones alérgicas asociadas a la cantidad de piquetes. La autoridad municipal no precisó cuántas picaduras presentaba cada víctima ni el grado de afectación específico de los dos menores involucrados.

El operativo continuaba al cierre de esta edición. Las corporaciones mantenían acordonada la zona del estacionamiento y trabajaban para alejar al enjambre del espacio público. Protección Civil municipal no ha informado si el sitio permanecerá cerrado durante las próximas horas mientras se completa el retiro de las abejas.

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