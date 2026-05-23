Enjambre de abejas pica a 7 en Unidad Maquío SJR

San Juan del Río, 22 de mayo de 2026.- Siete personas resultaron picadas tras el ataque de un enjambre de abejas en la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río la tarde de este viernes.
La directora de Protección Civil municipal, Verónica Laguna Luján, confirmó que cinco adultos y dos menores presentaron picaduras y que una mujer fue trasladada a un hospital de la zona, mientras el resto recibe valoración médica al interior de ambulancias instaladas en el lugar.
Bomberos de San Juan del Río, Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos del Centro Regional de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al espacio recreativo tras el reporte de emergencia. Las corporaciones de seguridad acordonaron el estacionamiento de la unidad deportiva, ubicada al oriente del municipio, para contener al enjambre y atender a las personas afectadas.
Laguna Luján precisó que ninguna de las personas picadas fue reportada en estado grave. La mujer trasladada al Hospital General recibirá vigilancia médica para descartar reacciones alérgicas asociadas a la cantidad de piquetes. La autoridad municipal no precisó cuántas picaduras presentaba cada víctima ni el grado de afectación específico de los dos menores involucrados.
El operativo continuaba al cierre de esta edición. Las corporaciones mantenían acordonada la zona del estacionamiento y trabajaban para alejar al enjambre del espacio público. Protección Civil municipal no ha informado si el sitio permanecerá cerrado durante las próximas horas mientras se completa el retiro de las abejas.