Cae sujeto armado en Loma Bonita durante operativo ARMA

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Un sujeto portaba un arma de fuego en plena calle de la colonia Loma Bonita cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) lo interceptaron durante una intervención del operativo Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA).
El detenido fue remitido al Ministerio Público Federal por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó la corporación estatal a través de sus redes oficiales.
La intervención formó parte del despliegue focalizado del balance trimestral del operativo ARMA, que ejecuta acciones puntuales en zonas previamente identificadas como áreas de oportunidad mediante intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. La POES no precisó la cantidad de armas aseguradas, el calibre ni la identidad del detenido.
La portación ilegal de armas de fuego es delito de competencia federal, por lo que la persona quedó a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. La autoridad federal definirá si se cumple con los elementos para solicitar vinculación a proceso ante un juez de control del fuero federal.
El operativo ARMA acumuló 28 armas de fuego aseguradas y 27 detenidos por portación durante el primer trimestre de 2026, según el reporte trimestral del secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández. La estrategia estatal acumula más de 750 armas decomisadas entre octubre de 2021 y enero de 2026.
La POES no informó si el detenido cuenta con antecedentes penales previos ni si el aseguramiento se vincula a alguna carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud o robo en la zona metropolitana.