Cae sujeto armado en Loma Bonita durante operativo ARMA

Policía Estatal remite al detenido al fuero federal por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro detienen a sujeto armado en colonia Loma Bonita durante operativo ARMA

Elementos de la POES intervinieron en la colonia Loma Bonita como parte del despliegue del operativo ARMA.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Un sujeto portaba un arma de fuego en plena calle de la colonia Loma Bonita cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) lo interceptaron durante una intervención del operativo Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA).

El detenido fue remitido al Ministerio Público Federal por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó la corporación estatal a través de sus redes oficiales.

La intervención formó parte del despliegue focalizado del balance trimestral del operativo ARMA, que ejecuta acciones puntuales en zonas previamente identificadas como áreas de oportunidad mediante intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. La POES no precisó la cantidad de armas aseguradas, el calibre ni la identidad del detenido.

La portación ilegal de armas de fuego es delito de competencia federal, por lo que la persona quedó a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. La autoridad federal definirá si se cumple con los elementos para solicitar vinculación a proceso ante un juez de control del fuero federal.

El operativo ARMA acumuló 28 armas de fuego aseguradas y 27 detenidos por portación durante el primer trimestre de 2026, según el reporte trimestral del secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández. La estrategia estatal acumula más de 750 armas decomisadas entre octubre de 2021 y enero de 2026.

La POES no informó si el detenido cuenta con antecedentes penales previos ni si el aseguramiento se vincula a alguna carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud o robo en la zona metropolitana.

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