Certificarán a 152 alumnos de CONALEP Aeropuerto en Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Ciento cincuenta y dos estudiantes próximos a egresar del plantel CONALEP Aeropuerto recibirán certificación técnica en tres especialidades de mantenimiento aeronáutico, tras el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y la empresa TechOps México.
El titular de la dependencia estatal, Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo la reunión de trabajo con el director general de TechOps México, Brandon Jáuregui, y el director del plantel CONALEP Aeropuerto, Alejandro Arredondo.
El plantel CONALEP Aeropuerto forma técnicos especializados para el clúster aeroespacial instalado en Querétaro rotativo.com.mx
Las especialidades acordadas son Clase I Técnico en Mantenimiento de Motores y Planeadores, Clase II Técnico en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos de Aviación y Clase II Técnico en Mantenimiento en Laminería y Recubrimiento de Aeronaves.
La dependencia estatal no precisó el calendario de aplicación de los exámenes de certificación ni el costo del programa, tampoco se detalló si las certificaciones serán reconocidas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) o por organismos internacionales de aviación.
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El acuerdo se enmarca en el modelo de vinculación entre gobierno, industria y academia que la SEDESU sostiene con la planta industrial del sector. Querétaro alberga uno de los clústeres aeroespaciales más consolidados del país, con presencia de Bombardier, Safran y Aernnova, entre otras empresas que demandan personal técnico certificado para operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).
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Del Prete Tercero señaló que el proyecto busca generar oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes queretanos, en respuesta a las necesidades actuales del sector aeroespacial.