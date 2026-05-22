Certificarán a 152 alumnos de CONALEP Aeropuerto en Querétaro

SEDESU y TechOps acuerdan certificar a egresados en tres especialidades de mantenimiento aeronáutico.

Reunión SEDESU, TechOps México y CONALEP Aeropuerto sobre certificación de estudiantes en Querétaro

El plantel CONALEP Aeropuerto forma técnicos especializados para el clúster aeroespacial instalado en Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Ciento cincuenta y dos estudiantes próximos a egresar del plantel CONALEP Aeropuerto recibirán certificación técnica en tres especialidades de mantenimiento aeronáutico, tras el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y la empresa TechOps México.

El titular de la dependencia estatal, Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo la reunión de trabajo con el director general de TechOps México, Brandon Jáuregui, y el director del plantel CONALEP Aeropuerto, Alejandro Arredondo.

Reuni\u00f3n SEDESU, TechOps M\u00e9xico y CONALEP Aeropuerto sobre certificaci\u00f3n de estudiantes en Quer\u00e9taro El plantel CONALEP Aeropuerto forma técnicos especializados para el clúster aeroespacial instalado en Querétaro rotativo.com.mx

Las especialidades acordadas son Clase I Técnico en Mantenimiento de Motores y Planeadores, Clase II Técnico en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos de Aviación y Clase II Técnico en Mantenimiento en Laminería y Recubrimiento de Aeronaves.

La dependencia estatal no precisó el calendario de aplicación de los exámenes de certificación ni el costo del programa, tampoco se detalló si las certificaciones serán reconocidas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) o por organismos internacionales de aviación.

Reuni\u00f3n SEDESU, TechOps M\u00e9xico y CONALEP Aeropuerto sobre certificaci\u00f3n de estudiantes en Quer\u00e9taro El plantel CONALEP Aeropuerto forma técnicos especializados para el clúster aeroespacial instalado en Querétaro rotativo.com.mx

El acuerdo se enmarca en el modelo de vinculación entre gobierno, industria y academia que la SEDESU sostiene con la planta industrial del sector. Querétaro alberga uno de los clústeres aeroespaciales más consolidados del país, con presencia de Bombardier, Safran y Aernnova, entre otras empresas que demandan personal técnico certificado para operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).

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Del Prete Tercero señaló que el proyecto busca generar oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes queretanos, en respuesta a las necesidades actuales del sector aeroespacial.

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