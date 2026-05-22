Luis Nava se reúne con beneficiarias del SEDESOQ en El Marqués

El secretario de Desarrollo Social del estado escuchó a familias de cuatro programas en la Casa Ejidal de Jesús María.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del estado, durante reunión con beneficiarias del SEDESOQ en Jesús María, El Marqués.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, convive con beneficiarias en la Casa Ejidal de Jesús María, El Marqués, jueves 22 de mayo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 22 de mayo de 2026. --- En la Casa Ejidal de Jesús María, el secretario de Desarrollo Social del estado de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabezó una reunión con familias beneficiarias de los programas sociales y con promotores de la paz del municipio de El Marqués, con el objetivo de fortalecer la cercanía y el acompañamiento a las personas que forman parte de estas estrategias.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del estado, durante reuni\u00f3n con beneficiarias del SEDESOQ en Jes\u00fas Mar\u00eda, El Marqu\u00e9s. El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, convive con beneficiarias en la Casa Ejidal de Jesús María, El Marqués, jueves 22 de mayo. rotativo.com.mx

El funcionario expresó su agradecimiento a las asistentes y subrayó que el trabajo conjunto entre autoridades y beneficiarias está modificando las condiciones de vida en la entidad.

"Que contamos con ustedes para defender a Querétaro, que contamos con ustedes para mejorar y apoyar a las familias queretanas y que estamos muy agradecidos con todas y todos ustedes porque estamos haciendo un gran equipo, un equipo que está cambiando vidas", expresó Nava Guerrero.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del estado, durante reuni\u00f3n con beneficiarias del SEDESOQ en Jes\u00fas Mar\u00eda, El Marqu\u00e9s. El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, convive con beneficiarias en la Casa Ejidal de Jesús María, El Marqués, jueves 22 de mayo. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, el secretario destacó la importancia de mantener comunicación cercana con las familias inscritas en los programas Tarjeta Contigo, Contigo en tu Mesa, Contigo y tu Bebé y Coinversión Social para escuchar sus necesidades y seguir generando acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

La convivencia reunió a las y los promotores de la paz con autoridades estatales y municipales en un espacio diseñado para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno.

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