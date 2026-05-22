Luis Nava se reúne con beneficiarias del SEDESOQ en El Marqués

El Marqués, 22 de mayo de 2026. --- En la Casa Ejidal de Jesús María, el secretario de Desarrollo Social del estado de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabezó una reunión con familias beneficiarias de los programas sociales y con promotores de la paz del municipio de El Marqués, con el objetivo de fortalecer la cercanía y el acompañamiento a las personas que forman parte de estas estrategias.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, convive con beneficiarias en la Casa Ejidal de Jesús María, El Marqués, jueves 22 de mayo. rotativo.com.mx
El funcionario expresó su agradecimiento a las asistentes y subrayó que el trabajo conjunto entre autoridades y beneficiarias está modificando las condiciones de vida en la entidad.
"Que contamos con ustedes para defender a Querétaro, que contamos con ustedes para mejorar y apoyar a las familias queretanas y que estamos muy agradecidos con todas y todos ustedes porque estamos haciendo un gran equipo, un equipo que está cambiando vidas", expresó Nava Guerrero.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, convive con beneficiarias en la Casa Ejidal de Jesús María, El Marqués, jueves 22 de mayo. rotativo.com.mx
Durante el encuentro, el secretario destacó la importancia de mantener comunicación cercana con las familias inscritas en los programas Tarjeta Contigo, Contigo en tu Mesa, Contigo y tu Bebé y Coinversión Social para escuchar sus necesidades y seguir generando acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
La convivencia reunió a las y los promotores de la paz con autoridades estatales y municipales en un espacio diseñado para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno.