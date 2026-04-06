Corregidora, 6 de abril de 2026. — Al menos cuatro integrantes del gabinete municipal de Corregidora buscarán cargos de elección popular o se integrarán a espacios fuera del ayuntamiento, adelantó el alcalde Josué "Chepe" Guerrero Trápala, quien anticipó que esas aspiraciones derivarán en ajustes dentro de su equipo de trabajo.

El edil evitó mencionar nombres y áreas específicas, pero condicionó esos movimientos al cumplimiento de las responsabilidades actuales de cada titular y al apego a los tiempos marcados por la legislación electoral rumbo al proceso de 2027.

El anuncio ocurre en un contexto en el que el propio Guerrero Trápala figura entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro, junto con el senador Agustín Dorantes, Luis Bernardo Nava y Felipe Fernando Macías, según ha reconocido públicamente el exgobernador Francisco Domínguez Servién.

La definición de esas candidaturas y los movimientos al interior del panismo queretano ya han anticipado reacomodos en gabinetes municipales y estatales conforme se acercan los tiempos del proceso electoral.

Guerrero Trápala explicó que se trata de titulares de distintas dependencias que le han externado de manera anticipada sus aspiraciones políticas.

Señaló que esas intenciones son legítimas, siempre y cuando no interfieran con el desempeño del cargo ni contravengan la normativa electoral vigente en el estado.

"Por lo menos hay cuatro miembros de mi gabinete que han manifestado su intención de buscar más adelante competir para alguna posición de elección popular o para algún espacio distinto. Yo les he pedido que cualquier aspiración es respetable y legítima, siempre y cuando cumplan con su trabajo, respeten sus horarios laborales y se conduzcan conforme a la ley electoral", indicó.

El alcalde puntualizó que los funcionarios interesados deberán mantener un desempeño adecuado en sus áreas, respetar los horarios laborales y ajustarse a la ley, particularmente en lo relativo a los plazos para solicitar licencia y separarse de sus funciones cuando corresponda.

La administración municipal ya ha enfrentado movimientos internos previos, como el enroque entre las titularidades de Gestión Delegacional y el Sistema Municipal DIF realizado en enero pasado.

Ajustes en el gabinete de Corregidora dependerán de los tiempos electorales

El primer edil sostuvo que los cambios en el gabinete municipal estarán determinados por las decisiones individuales de cada funcionario y por los plazos legales que establece la normativa electoral, generalmente cercanos al arranque formal de los procesos comiciales.

Agregó que cualquier movimiento deberá realizarse con responsabilidad, sin afectar la operación del gobierno municipal ni la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

En ese marco, Guerrero Trápala hizo referencia a su papel dentro del Partido Acción Nacional y consideró que existe un momento propicio para abrir las candidaturas a perfiles ciudadanos, lo que a su juicio podría fortalecer la vida interna del partido y ampliar la participación política en la entidad.

¿Buscará Chepe Guerrero la candidatura del PAN al gobierno de Querétaro?

El alcalde reiteró que mantiene su intención de contender por la candidatura panista al gobierno del estado, aunque subrayó que por ahora su prioridad es el trabajo al frente del municipio.

Recientemente, el propio Guerrero Trápala asumió la presidencia del Cabildo Metropolitano de Querétaro por seis meses, plataforma desde la que coordinará acciones conjuntas con los municipios de Querétaro, El Marqués y Huimilpan.

"Yo sigo con la intención de buscar la candidatura de mi partido al gobierno del estado, pero hoy estoy concentrado en el municipio. No tengo otra carta de presentación más que dar resultados.

Esa es la única forma en la que he buscado posicionarme y así voy a continuar mientras no haya otra determinación dentro del partido", concluyó.