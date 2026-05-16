Cae hombre por agredir a mujer y dañar auto en Paseos de San Miguel

Corregidora, 16 de mayo de 2026.— Un hombre fue detenido en la colonia Paseos de San Miguel, en Corregidora, luego de agredir físicamente a una mujer y causar daños a su vehículo.
La intervención corrió a cargo de elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) desplegados dentro del operativo ARMA, según informó la corporación estatal.
La víctima decidió proceder con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, por lo que el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se defina su situación jurídica y continúe la indagatoria.
La identidad del detenido no fue revelada hasta el momento de la redacción.
Paseos de San Miguel se ubica al norte del municipio que gobierna Josué "Chepe" Guerrero Trápala, una de las zonas donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene despliegues focalizados bajo los esquemas ARMA, SMART y TOP.
Corregidora cerró el primer bimestre de 2026 con 626 carpetas de investigación, con el robo y el fraude como los delitos de mayor incidencia de acuerdo con el registro federal del SESNSP.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre la calificación legal que se imputará al detenido ni sobre las medidas cautelares solicitadas.