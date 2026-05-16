Cae hombre por agredir a mujer y dañar auto en Paseos de San Miguel

Operativo ARMA de la Policía Estatal asegura al agresor; la víctima ratificó la denuncia ante el Ministerio Público

Patrulla del operativo ARMA de la Policía Estatal de Querétaro durante despliegue en Corregidora

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro detuvieron al agresor en Paseos de San Miguel, Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 16 de mayo de 2026.— Un hombre fue detenido en la colonia Paseos de San Miguel, en Corregidora, luego de agredir físicamente a una mujer y causar daños a su vehículo.

La intervención corrió a cargo de elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) desplegados dentro del operativo ARMA, según informó la corporación estatal.

La víctima decidió proceder con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, por lo que el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se defina su situación jurídica y continúe la indagatoria.

La identidad del detenido no fue revelada hasta el momento de la redacción.

Paseos de San Miguel se ubica al norte del municipio que gobierna Josué "Chepe" Guerrero Trápala, una de las zonas donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene despliegues focalizados bajo los esquemas ARMA, SMART y TOP.

Corregidora cerró el primer bimestre de 2026 con 626 carpetas de investigación, con el robo y el fraude como los delitos de mayor incidencia de acuerdo con el registro federal del SESNSP.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre la calificación legal que se imputará al detenido ni sobre las medidas cautelares solicitadas.

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