Suspenden fiesta clandestina con 200 menores en San Pedrito Peñuelas

Querétaro, 16 de mayo de 2026.— Trescientos asistentes en un domicilio sin permisos, 200 de ellos menores intoxicados por alcohol y tres organizadores detenidos por desobediencia.
Esas son las cifras de la fiesta clandestina que el Municipio de Querétaro suspendió este sábado en San Pedrito Peñuelas, tras una denuncia al 911.
El secretario de Gobierno Miguel Ángel Torres Olguín informó que el operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la dirección de Inspección y la coordinación municipal de Protección Civil terminó con la clausura del inmueble y el aseguramiento del equipo de sonido e iluminación.
El caso encaja con la línea de inspección que el municipio mantiene en zonas residenciales. Apenas el 5 de mayo, Torres Olguín reportó 104 clausuras y 11 mil 841 visitas de verificación acumuladas desde octubre de 2024, según el corte de la Secretaría de Gobierno municipal.
La constante: la mayoría de los operativos se detonan por denuncias ciudadanas y no por monitoreo de oficio.
Cerca de 200 menores intoxicados por alcohol fueron retirados del domicilio donde se desarrollaba la fiesta sin permisos en San Pedrito Peñuelas. rotativo.com.mx
Inmueble en San Pedrito Peñuelas queda clausurado
En San Pedrito Peñuelas, el operativo encontró a varios de los menores intoxicados por alcohol y sin supervisión adulta, según describió Torres Olguín.
El caso repite el patrón de la suspensión municipal en Cuesta Bonita, donde semanas atrás la inspección también desalojó un domicilio por presencia de menores consumiendo alcohol.
El secretario calificó este sábado el caso como muestra del riesgo que enfrentan los menores en estos eventos no regulados y atribuyó la respuesta al Gobierno municipal que encabeza Felifer Macías.
El gobierno municipal mantendrá vigilancia estricta sobre estos eventos, según Torres Olguín, quien llamó a los padres de familia a verificar que los lugares a los que acuden sus hijos cuenten con los permisos correspondientes.
El ayuntamiento firmó en abril el convenio estatal de regularización de alcoholes, esquema que abrió una ventanilla paralela para que giros sin licencia ordenen su situación administrativa.
¿Qué riesgos enfrentan los menores en fiestas clandestinas?
Los menores en eventos sin permisos quedan expuestos a consumo de alcohol sin supervisión adulta, advirtió Torres Olguín. En enero, la Legislatura aprobó reformas al Código Penal estatal que endurecen las penas para homicidios viales relacionados con alcohol y drogas, propuesta que impulsó el propio Macías Olvera.
El Decálogo municipal firmado en julio de 2025 incluye cero tolerancia a la venta de alcohol a menores y obligatoriedad de tecnología biométrica en establecimientos.