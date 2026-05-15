Cae en Querétaro hombre por fraude de 500 mdp en Nuevo León

Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Un fraude estimado en 500 millones de pesos contra múltiples víctimas en Nuevo León derivó este jueves en la captura, dentro de territorio queretano, de Alejandro "N", buscado por una autoridad judicial neoleonesa.
La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro lo aseguró en inmediaciones del fraccionamiento Bosques del Acueducto, en la capital, en cumplimiento del mandamiento girado contra él por presunto incumplimiento de diversos contratos de inversión.
La diligencia se ejecutó bajo el esquema de coordinación interestatal que en territorio queretano opera dentro de la estrategia Sinergia.
Ese modelo, ahora con respaldo legal tras la reforma aprobada por el Congreso local en enero, permite a la dependencia estatal cumplimentar órdenes solicitadas por homólogos de otras entidades sin que el cambio de jurisdicción opere como refugio para personas con mandamiento judicial vigente.
De acuerdo con la autoridad requirente, el imputado habría operado un esquema en el que recibió capital de varios inversionistas y dejó de cumplir las obligaciones pactadas, con un detrimento económico aproximado de 500 millones de pesos en agravio de las víctimas identificadas hasta ahora en la carpeta integrada en Nuevo León.
La Fiscalía queretana no precisó cuántas personas figuran como ofendidas en ese expediente ni desde cuándo se rastreaba al señalado en territorio estatal.
El operativo de localización y seguimiento se realizó con personal operativo de la Fiscalía de Nuevo León desplazado a Querétaro, que trabajó con la PID local hasta confirmar la ubicación del imputado. Tras la detención, Alejandro "N" fue puesto a disposición de la autoridad neoleonesa competente para continuar el procedimiento penal.
Captura se suma a colaboración sostenida entre fiscalías estatales
La cumplimentación de este jueves se inscribe en una racha de detenciones por colaboración interestatal en la entidad. En las últimas semanas, la PID entregó en Cadereyta a Jorge "N", requerido por la Ciudad de México por robo agravado, y aseguró en la capital a otros imputados buscados por carpetas integradas fuera del estado.
Solo en el primer trimestre de 2026, la dependencia ejecutó 625 cateos autorizados judicialmente con una eficacia reportada del 97.9%.
¿Qué pasa con la víctimas tras la detención en Querétaro?
El imputado responderá ante la autoridad judicial que libró el mandamiento en Nuevo León, donde se desahogará la etapa procesal correspondiente y se determinará su situación jurídica.
La Fiscalía queretana, por su parte, refrendó su disposición para mantener la colaboración interinstitucional con sus pares del país en la cumplimentación de órdenes vigentes, una línea que también alcanza a víctimas radicadas en el estado cuyos casos son procesados por homólogos foráneos.