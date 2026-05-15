Cae en Querétaro hombre por fraude de 500 mdp en Nuevo León

La PID lo ubicó en Bosques del Acueducto y lo entregó a la Fiscalía neoleonesa para responder por contratos de inversión.

Detenido en Querétaro por presunto fraude de 500 millones de pesos cometido en Nuevo León contra inversionistas múltiples

Alejandro "N", señalado por presunto fraude de 500 mdp en Nuevo León, fue asegurado por la PID en Bosques del Acueducto.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de mayo de 2026. —Un fraude estimado en 500 millones de pesos contra múltiples víctimas en Nuevo León derivó este jueves en la captura, dentro de territorio queretano, de Alejandro "N", buscado por una autoridad judicial neoleonesa.

La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro lo aseguró en inmediaciones del fraccionamiento Bosques del Acueducto, en la capital, en cumplimiento del mandamiento girado contra él por presunto incumplimiento de diversos contratos de inversión.

La diligencia se ejecutó bajo el esquema de coordinación interestatal que en territorio queretano opera dentro de la estrategia Sinergia.

Ese modelo, ahora con respaldo legal tras la reforma aprobada por el Congreso local en enero, permite a la dependencia estatal cumplimentar órdenes solicitadas por homólogos de otras entidades sin que el cambio de jurisdicción opere como refugio para personas con mandamiento judicial vigente.

De acuerdo con la autoridad requirente, el imputado habría operado un esquema en el que recibió capital de varios inversionistas y dejó de cumplir las obligaciones pactadas, con un detrimento económico aproximado de 500 millones de pesos en agravio de las víctimas identificadas hasta ahora en la carpeta integrada en Nuevo León.

La Fiscalía queretana no precisó cuántas personas figuran como ofendidas en ese expediente ni desde cuándo se rastreaba al señalado en territorio estatal.

El operativo de localización y seguimiento se realizó con personal operativo de la Fiscalía de Nuevo León desplazado a Querétaro, que trabajó con la PID local hasta confirmar la ubicación del imputado. Tras la detención, Alejandro "N" fue puesto a disposición de la autoridad neoleonesa competente para continuar el procedimiento penal.

Captura se suma a colaboración sostenida entre fiscalías estatales

La cumplimentación de este jueves se inscribe en una racha de detenciones por colaboración interestatal en la entidad. En las últimas semanas, la PID entregó en Cadereyta a Jorge "N", requerido por la Ciudad de México por robo agravado, y aseguró en la capital a otros imputados buscados por carpetas integradas fuera del estado.

Solo en el primer trimestre de 2026, la dependencia ejecutó 625 cateos autorizados judicialmente con una eficacia reportada del 97.9%.

¿Qué pasa con la víctimas tras la detención en Querétaro?

El imputado responderá ante la autoridad judicial que libró el mandamiento en Nuevo León, donde se desahogará la etapa procesal correspondiente y se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía queretana, por su parte, refrendó su disposición para mantener la colaboración interinstitucional con sus pares del país en la cumplimentación de órdenes vigentes, una línea que también alcanza a víctimas radicadas en el estado cuyos casos son procesados por homólogos foráneos.

seguridadcriminalidadfraudesucesos

Reciente

Vehículos exhibidos en el Tianguis de Autos Verificados del Centro Expositor de San Juan del Río con verificación oficial
San Juan del Río

Tianguis vehicular abre fines de semana en SJR

Sábados y domingos de mayo en Centro Expositor; acceso peatonal gratuito y 100 pesos por unidad.

Donald Trump y Xi Jinping durante reunión bilateral en el complejo oficial de Zhongnanhai en Pekín al cierre de la cumbre.
Internacional

Trump cierra China con Boeing y sin Taiwán

Pekín se comprometió a comprar 200 aeronaves Boeing y abrir mercado a tecnológicas estadounidenses.

Ficha de búsqueda de Guillermo Nicolás Sánchez Duarte, hombre de 30 años desaparecido desde el 2 de mayo en San Juan del Río, Querétaro.
San Juan del Río

13 días sin Guillermo Sánchez en San Juan del Río

Comisión Local de Búsqueda activó la cédula oficial; familia mantiene difusión y reporta al teléfono 442 394 4781.

Ficha de búsqueda de Guillermo Nicolás Sánchez Duarte, hombre de 30 años desaparecido desde el 2 de mayo en San Juan del Río, Querétaro.
San Juan del Río

13 días sin Guillermo Sánchez en San Juan del Río

Comisión Local de Búsqueda activó la cédula oficial; familia mantiene difusión y reporta al teléfono 442 394 4781