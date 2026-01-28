Congreso de Querétaro integra Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad

El Congreso Local aprobó por unanimidad dos iniciativas de la Fiscalía General que fortalecen la coordinación institucional y crean una fiscalía especializada en extorsión para mejorar la procuración de justicia en el estado

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó la integración de Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad

La Legislatura de Querétaro aprobó por unanimidad dos iniciativas de la Fiscalía General durante la sesión de pleno celebrada este miercoles.

Querétaro, 28 de enero de 2026. - La Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad dos iniciativas de la Fiscalía General que integran el modelo Sinergia por Querétaro al Sistema Estatal de Seguridad y crean la Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión.

La sesión de pleno, celebrada este martes, consolida jurídicamente mecanismos de coordinación interinstitucional que ya operan en la entidad.

La primera iniciativa reconoce a Sinergia por Querétaro como instancia oficial dentro del Sistema Estatal de Seguridad en Querétaro, formalizando un modelo de coordinación que permite el intercambio de información entre autoridades de distintos órdenes de gobierno.

El esquema fortalece la planeación estratégica y la operación conjunta en temas de seguridad pública.

La Fiscalía General del Estado explicó que esta integración responde a la necesidad de consolidar jurídicamente las estructuras de colaboración que han permitido resultados en la prevención y combate al delito.

El modelo Sinergia opera mediante protocolos de coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Fiscalía Especializada en Extorsión refuerza capacidades institucionales

La segunda iniciativa aprobada por el Congreso Local crea la Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión, alineada al marco legal y a las estrategias nacionales de combate a este delito.

La estructura contará con personal especializado y una estrategia focalizada para la investigación y persecución de casos.

Las autoridades precisaron que la fiscalía especializada permitirá una respuesta más eficaz mediante protocolos específicos de atención a víctimas y seguimiento de denuncias.

La unidad se integrará a la estructura operativa de la Fiscalía General del Estado con atribuciones para coordinar con otras instancias de procuración de justicia.

La aprobación de ambas iniciativas forma parte de las acciones institucionales para fortalecer la procuración de justicia en Querétaro.

El Sistema Estatal de Seguridad agrupa a dependencias estatales y municipales encargadas de la prevención del delito y la protección ciudadana.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará impulsando reformas que fortalezcan la coordinación entre instituciones y mejoren los indicadores de seguridad en la entidad. Las modificaciones legales entrarán en vigor una vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro.

