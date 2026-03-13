Conflicto en Medio Oriente elevaría costos logísticos para empresas de Querétaro

Secretario de Desarrollo Sustentable descarta impacto comercial directo con Irán pero alerta sobre rutas de carga internacional.

Marco Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, habla sobre cadena de suministro y Medio Oriente

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la Sedesu, descartó afectaciones comerciales directas entre Querétaro e Irán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. —El cierre de aeropuertos estratégicos en Medio Oriente por el conflicto armado en la región podría elevar costos y tiempos de entrega en las cadenas de suministro internacionales que abastecen a empresas de Querétaro, advirtió el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.

El funcionario descartó afectaciones al comercio directo con Irán, que calificó como "prácticamente nulo", y precisó que el riesgo real se concentra en la logística de transporte global.

Nodos aéreos como Dubái y Arabia Saudita operan como centros de conexión para rutas de carga entre Asia, Europa y América. Su cierre o restricción obliga a las empresas a buscar trayectos alternativos más largos, lo que incrementa tanto el costo logístico como los plazos de entrega de insumos y productos.

Del Prete explicó que industrias con cadenas de suministro globales podrían verse obligadas a ajustar sus procesos de traslado mientras persista la situación.

"Si un producto que venga de Alemania tenía que pasar a Japón vía Dubái, pues ya no va a poder hacerlo y tendrá que buscar otra ruta", señaló. En ese sentido, el titular de la Sedesu aclaró que el problema no es de disponibilidad de insumos ni de combustibles, sino de la reconfiguración de las rutas comerciales que conectan distintos continentes.

El secretario consideró prematuro anticipar escenarios de largo plazo, aunque identificó señales positivas: el espacio aéreo internacional comienza a reabrirse de manera gradual, lo que permitiría una recuperación paulatina de los vuelos y las plazas logísticas en la zona.

Cadena de suministro en Querétaro sin riesgo de desabasto

Del Prete Tercero enfatizó que Querétaro no enfrenta un problema de suministro sino de logística, distinción que consideró clave para dimensionar correctamente el impacto.

"Querétaro está preparado para enfrentar escenarios de este tipo, pero hay que observar cuánto tiempo dura la situación", indicó. El análisis, agregó, debe centrarse en cómo se reconfiguran las rutas de transporte internacional y en la duración del cierre de los nodos aéreos estratégicos.

La entidad mantiene un intercambio comercial prácticamente inexistente con Irán, por lo que el conflicto bélico no representa un riesgo directo para las exportaciones o importaciones queretanas.

El impacto potencial se limita a los efectos indirectos derivados de la alteración en la conectividad aérea global, particularmente para sectores industriales que dependen de componentes fabricados en Europa o Asia y trasladados a través de hubs logísticos del Medio Oriente.

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