Exige Abigail Arredondo gobiernos transparentes y con resultados para Querétaro y México

Querétaro, 10 de junio de 2026.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, exigió gobiernos más transparentes, eficaces y cercanos a la gente, capaces de responder con resultados a las demandas de las familias mexicanas.

La dirigente sostuvo que la sociedad está más informada y participativa, y que reclama soluciones concretas en seguridad, salud, economía y oportunidades para las nuevas generaciones. "Los mexicanos merecen gobiernos que resuelvan problemas, no que los justifiquen", afirmó.

Para Arredondo Ramos, la confianza ciudadana no se construye con campañas, sino con trabajo cercano y cumplimiento de compromisos, planteamiento que enlazó con su exigencia de rendición de cuentas permanente para quienes ejercen un cargo público.

¿Qué dijo Abigail Arredondo sobre la transparencia en Querétaro?

La legisladora ubicó entre las mayores inquietudes sociales la aparición de denuncias e investigaciones por presuntos actos de corrupción en distintos niveles de gobierno, y consideró que cualquier figura pública debe someterse al escrutinio ciudadano de forma permanente.

"La transparencia debe aplicarse para todos por igual. No puede haber excepciones cuando se trata de responder a la ciudadanía", afirmó. Bajo esa premisa, pidió que la rendición de cuentas opere como un mecanismo sin distinciones entre actores políticos.

Seguridad y libertad de expresión, en el centro del mensaje

En materia de seguridad, la diputada federal la calificó como la principal preocupación de millones de familias y pidió fortalecer la prevención, la inteligencia, la coordinación institucional y el combate a la impunidad.

"Las familias quieren vivir tranquilas, salir a trabajar, estudiar y desarrollar sus actividades sin miedo", señaló, en un estado donde el PRI ha alertado por el repunte de la violencia de género.

Sobre la libertad de expresión, la consideró uno de los pilares de la democracia y llamó a respetar las opiniones diversas y el trabajo periodístico. "Las democracias se fortalecen cuando existen voces críticas y cuando las autoridades tienen la capacidad de escuchar", indicó.

Lectura de Coahuila y trabajo en los 18 municipios de Querétaro

Arredondo Ramos interpretó los recientes comicios en Coahuila como un mensaje a favor de los gobiernos cercanos a la ciudadanía. Según su lectura, la participación y el respaldo obtenido por el PRI en esa entidad reflejan que el trabajo territorial rinde frutos cuando hay cumplimiento de compromisos.

La dirigente afirmó que el partido mantiene presencia en los 18 municipios de Querétaro, donde busca consolidar su estructura territorial y acompañar a las familias con propuestas de gobierno.

"Nuestro compromiso es con las familias queretanas y con un México más seguro, más justo, más transparente y con mejores oportunidades para todos", concluyó.