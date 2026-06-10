Exige Abigail Arredondo gobiernos transparentes y con resultados para Querétaro y México

La dirigente estatal del PRI sostuvo que la ciudadanía reclama soluciones reales en seguridad, economía y servicios, y que la transparencia debe aplicarse para todos.

Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, durante un pronunciamiento sobre transparencia y resultados de gobierno.

Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del PRI y diputada federal, encabezó el pronunciamiento sobre transparencia y resultados de gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de junio de 2026.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, exigió gobiernos más transparentes, eficaces y cercanos a la gente, capaces de responder con resultados a las demandas de las familias mexicanas.

La dirigente sostuvo que la sociedad está más informada y participativa, y que reclama soluciones concretas en seguridad, salud, economía y oportunidades para las nuevas generaciones. "Los mexicanos merecen gobiernos que resuelvan problemas, no que los justifiquen", afirmó.

Para Arredondo Ramos, la confianza ciudadana no se construye con campañas, sino con trabajo cercano y cumplimiento de compromisos, planteamiento que enlazó con su exigencia de rendición de cuentas permanente para quienes ejercen un cargo público.

¿Qué dijo Abigail Arredondo sobre la transparencia en Querétaro?

La legisladora ubicó entre las mayores inquietudes sociales la aparición de denuncias e investigaciones por presuntos actos de corrupción en distintos niveles de gobierno, y consideró que cualquier figura pública debe someterse al escrutinio ciudadano de forma permanente.

"La transparencia debe aplicarse para todos por igual. No puede haber excepciones cuando se trata de responder a la ciudadanía", afirmó. Bajo esa premisa, pidió que la rendición de cuentas opere como un mecanismo sin distinciones entre actores políticos.

Seguridad y libertad de expresión, en el centro del mensaje

En materia de seguridad, la diputada federal la calificó como la principal preocupación de millones de familias y pidió fortalecer la prevención, la inteligencia, la coordinación institucional y el combate a la impunidad.

"Las familias quieren vivir tranquilas, salir a trabajar, estudiar y desarrollar sus actividades sin miedo", señaló, en un estado donde el PRI ha alertado por el repunte de la violencia de género.

Sobre la libertad de expresión, la consideró uno de los pilares de la democracia y llamó a respetar las opiniones diversas y el trabajo periodístico. "Las democracias se fortalecen cuando existen voces críticas y cuando las autoridades tienen la capacidad de escuchar", indicó.

Lectura de Coahuila y trabajo en los 18 municipios de Querétaro

Arredondo Ramos interpretó los recientes comicios en Coahuila como un mensaje a favor de los gobiernos cercanos a la ciudadanía. Según su lectura, la participación y el respaldo obtenido por el PRI en esa entidad reflejan que el trabajo territorial rinde frutos cuando hay cumplimiento de compromisos.

La dirigente afirmó que el partido mantiene presencia en los 18 municipios de Querétaro, donde busca consolidar su estructura territorial y acompañar a las familias con propuestas de gobierno.

"Nuestro compromiso es con las familias queretanas y con un México más seguro, más justo, más transparente y con mejores oportunidades para todos", concluyó.

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