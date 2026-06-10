Grupo Lobos K9 detiene a hombre con narcótico en la colonia Presidentes

El hombre fue asegurado durante una intervención del Grupo Lobos K9 y remitido ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.

Elemento del Grupo Lobos K9 de la Policía Estatal durante operativo preventivo en Querétaro.

Elementos del Grupo Lobos K9 realizaron una intervención durante el Operativo Calle Segura en la colonia Presidentes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 10 de junio de 2026.- Elementos del Grupo Lobos K9, perteneciente a la Policía Estatal de Querétaro, detuvieron a un hombre que presuntamente tenía consigo narcótico durante una intervención realizada en la colonia Presidentes.

La detención ocurrió como parte del Operativo Calle Segura, estrategia preventiva desplegada por la corporación para reforzar la vigilancia en zonas habitacionales y espacios públicos.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue asegurado tras la intervención del grupo especializado y posteriormente remitido ante la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

La acción se suma a otras intervenciones de la Policía Estatal relacionadas con la posesión de narcótico, en las que el apoyo de binomios caninos ha sido utilizado para fortalecer la detección de sustancias ilícitas durante labores de patrullaje.

La corporación señaló que este tipo de operativos de vigilancia contribuye a mantener entornos públicos tranquilos y a inhibir conductas que puedan afectar la seguridad de las familias en Querétaro.

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