Grupo Lobos K9 detiene a hombre con narcótico en la colonia Presidentes

Querétaro, Qro., 10 de junio de 2026.- Elementos del Grupo Lobos K9, perteneciente a la Policía Estatal de Querétaro, detuvieron a un hombre que presuntamente tenía consigo narcótico durante una intervención realizada en la colonia Presidentes.
La detención ocurrió como parte del Operativo Calle Segura, estrategia preventiva desplegada por la corporación para reforzar la vigilancia en zonas habitacionales y espacios públicos.
De acuerdo con la información policial, el hombre fue asegurado tras la intervención del grupo especializado y posteriormente remitido ante la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley.
La acción se suma a otras intervenciones de la Policía Estatal relacionadas con la posesión de narcótico, en las que el apoyo de binomios caninos ha sido utilizado para fortalecer la detección de sustancias ilícitas durante labores de patrullaje.
La corporación señaló que este tipo de operativos de vigilancia contribuye a mantener entornos públicos tranquilos y a inhibir conductas que puedan afectar la seguridad de las familias en Querétaro.