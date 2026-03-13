Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Un total de 121 pacientes fueron operados de cataratas durante la segunda jornada quirúrgica oftalmológica de 2026 organizada por el IMSS en Querétaro, con intervenciones realizadas en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria.
Las cirugías forman parte de la estrategia federal "2-30-100", diseñada para reducir tiempos de espera en procedimientos especializados y optimizar la atención a derechohabientes.
El director de la UMAA, Édgar Leonardo Sotelo Leal, informó que la diabetes es la principal causa de cataratas, aunque también se presentan casos en personas jóvenes derivados de traumatismos u otras enfermedades.
"Por ello es importante detectar oportunamente este padecimiento y brindar el tratamiento quirúrgico adecuado", señaló.
El procedimiento consiste en retirar la opacidad del cristalino y colocar un lente intraocular graduado según las necesidades visuales de cada paciente.
Al tratarse de una cirugía ambulatoria, no requiere hospitalización, lo que agiliza la atención y permite programar un mayor número de intervenciones por jornada.
Cirugía de catarata en IMSS Querétaro mejora calidad de vida
Entre los beneficiados, Laila Patricia "N" reconoció la atención del equipo médico. "La operación fue muy rápida y todos fueron muy amables. Ahora puedo realizar actividades que antes no podía hacer", compartió la paciente.
María Elena "N", quien logró retirar cataratas de ambos ojos, también describió la mejoría. "Antes veía como mosquitas y no alcanzaba a distinguir las letras; ahora con la operación veo todo mucho más claro", expresó.
Ambos testimonios reflejan el impacto directo de estas jornadas en la salud visual de adultos mayores que enfrentaban deterioro progresivo de la vista.
El objetivo principal de las jornadas es atender a personas que se encontraban en lista de espera para este procedimiento.
El IMSS en Querétaro informó que continuará programando este tipo de acciones para acercar servicios oftalmológicos especializados a la población derechohabiente de la entidad.