IMSS Querétaro opera de cataratas a 121 pacientes en segunda jornada de 2026

Intervenciones ambulatorias reducen lista de espera y mejoran calidad de vida de adultos mayores derechohabientes.

Paciente recibe atención oftalmológica durante jornada quirúrgica de catarata del IMSS en Querétaro 2026

Personal médico del IMSS realiza cirugía ambulatoria de catarata con colocación de lente intraocular.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Un total de 121 pacientes fueron operados de cataratas durante la segunda jornada quirúrgica oftalmológica de 2026 organizada por el IMSS en Querétaro, con intervenciones realizadas en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria.

Las cirugías forman parte de la estrategia federal "2-30-100", diseñada para reducir tiempos de espera en procedimientos especializados y optimizar la atención a derechohabientes.

El director de la UMAA, Édgar Leonardo Sotelo Leal, informó que la diabetes es la principal causa de cataratas, aunque también se presentan casos en personas jóvenes derivados de traumatismos u otras enfermedades.

"Por ello es importante detectar oportunamente este padecimiento y brindar el tratamiento quirúrgico adecuado", señaló.

El procedimiento consiste en retirar la opacidad del cristalino y colocar un lente intraocular graduado según las necesidades visuales de cada paciente.

Al tratarse de una cirugía ambulatoria, no requiere hospitalización, lo que agiliza la atención y permite programar un mayor número de intervenciones por jornada.

Cirugía de catarata en IMSS Querétaro mejora calidad de vida

Entre los beneficiados, Laila Patricia "N" reconoció la atención del equipo médico. "La operación fue muy rápida y todos fueron muy amables. Ahora puedo realizar actividades que antes no podía hacer", compartió la paciente.

María Elena "N", quien logró retirar cataratas de ambos ojos, también describió la mejoría. "Antes veía como mosquitas y no alcanzaba a distinguir las letras; ahora con la operación veo todo mucho más claro", expresó.

Ambos testimonios reflejan el impacto directo de estas jornadas en la salud visual de adultos mayores que enfrentaban deterioro progresivo de la vista.

El objetivo principal de las jornadas es atender a personas que se encontraban en lista de espera para este procedimiento.

El IMSS en Querétaro informó que continuará programando este tipo de acciones para acercar servicios oftalmológicos especializados a la población derechohabiente de la entidad.

gobierno salud imss

Reciente

Entrega de tarjetas del programa El Extra a beneficiarios en el municipio de Querétaro 2026
Querétaro

Solo 20 mil de 84 mil solicitantes acceden a El Extra en Querétaro

Secretaría de Desarrollo Social busca alcanzar 50 mil beneficiarios pero sin fecha definida.

Conferencia de resultados del programa de fortalecimiento familiar en el municipio de Querétaro 2025
Querétaro

Programa de fortalecimiento familiar sumó 39,957 beneficiarios en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia realizó 1,527 acciones en 399 colonias durante 2025.

Marco Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, habla sobre cadena de suministro y Medio Oriente
Querétaro

Conflicto en Medio Oriente elevaría costos logísticos para empresas de Querétaro

Secretario de Desarrollo Sustentable descarta impacto comercial directo con Irán pero alerta sobre rutas de carga internacional.

Personal de salud aplica vacuna contra el sarampión en centro de salud de Querétaro durante campaña 2026
Editorial

Suman 30 casos de sarampión en Querétaro; detectan tres contagios más

Brigadas sanitarias realizan cercos epidemiológicos y verifican esquemas de vacunación en zonas de contagio.