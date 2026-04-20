La convocatoria es sencilla: llegar temprano, caminar entre los puestos que rodean la plaza principal y las calles de la comunidad, y darse tiempo para ver cómo se arma cada pieza antes de pedirla.

Las cocineras preparan la masa de maíz, forman las gorditas a la vista del público y las ponen sobre el comal de leña que mantiene viva la técnica que heredaron de sus madres y abuelas.

Es un detalle que distingue al festival: las ediciones anteriores han documentado que ninguna pieza se fabrica en serie ni con masa industrial —todo pasa por las manos de las mujeres de la comunidad, y ese es el escaparate que el festival les dio hace cinco años y que no existía antes.

Por qué vale la pena el viaje a El Carrizo

La edición 2025 recibió 4 mil visitantes y generó una derrama económica superior a 1.6 millones de pesos en una sola jornada, cifra que documentó la Secretaría de Desarrollo Económico e Integral municipal y que convirtió al festival en uno de los más rentables del programa Festivaleando.

Detrás de esos números hay familias completas que durante los meses previos muelen maíz, consiguen leña, preparan rellenos y perfeccionan salsas.

La coordinadora del festival en la edición anterior, Diana Osornio Gómez, explicó que el respaldo municipal —que ahora cubre toldos y mesas— libera recursos que las cocineras destinan a producir más y a mejorar sus platillos.

Las cocineras de El Carrizo preparan la masa de maíz a mano y arman las gorditas a la vista del público. Foto: Archivo.

El menú varía según la cocinera: hay gorditas con guisados de hongos, nopales, chicharrón en salsa verde o roja, requesón, rajas con crema y combinaciones que cambian cada año.

Las dobladitas —la hermana delgada de la gordita, cerrada en forma de media luna— se llenan con los mismos guisados pero cambian por completo la textura y la relación entre masa y relleno. Quien no haya probado una dobladita al comal de leña no ha probado la gastronomía de El Carrizo.

Qué esperar el domingo 26 de abril

El festival arranca desde las primeras horas de la mañana en la plaza principal de la comunidad y sus calles aledañas, sin costo de entrada.

Además del pabellón gastronómico habrá presentaciones artísticas, espacios para familias con juegos infantiles y exhibición de artesanías de la región, un formato que se ha repetido en ediciones anteriores y que ha convertido al evento en uno de los de mayor arraigo del calendario cultural rural del municipio.

El programa Festivaleando opera en 2026 con un presupuesto aprobado de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones en distintas comunidades, dos más que las seis del año anterior, lo que ha dado a las localidades como El Carrizo mayor margen operativo.

La ruta hacia la comunidad parte de la cabecera municipal por la carretera que conecta con el corredor rural del norte de San Juan del Río.

La información oficial actualizada sobre horarios puntuales, cartelera artística y operativos de tránsito queda a cargo del gobierno municipal a través de sus canales institucionales y de Gobierno de San Juan del Río conforme se acerque la fecha.

¿Qué llevar al Festival de la Gordita y Dobladita?

Efectivo en cambio pequeño —los puestos comunitarios no siempre cuentan con terminales—, gorra o sombrero porque buena parte de la oferta se disfruta bajo el sol, y hambre real.

Las porciones son generosas y la oferta es amplia: quien llega con prisa se va con la sensación de haber probado poco. El festival se recorre con calma, cocinera por cocinera, y se disfruta mejor entre varias personas que compartan platillos y vayan armando una muestra colectiva de lo que El Carrizo sabe hacer.