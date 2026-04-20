San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —El Grupo Diamante Bufete Jurídico rechazó este sábado que su intervención en el caso del feminicidio de la odontóloga Perla Citlali Martínez Zúñiga implique la defensa del presunto responsable. En una nota aclaratoria difundida tras la cobertura de Rotativo, el bufete precisó que sus clientes son los Olvera Hernández — familiares directos de Karol Hussein Olvera Hernández, el hombre identificado como principal sospechoso del crimen que lleva 14 meses prófugo con alerta roja de Interpol.
"El Grupo Diamante NO representa ni defiende al investigado señalado en este caso", señaló el bufete en su comunicado del 18 de abril. La defensa indicó que su trabajo se enfoca en garantizar el debido proceso y el cese de lo que calificó como "violencia y extorsión institucional" de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en perjuicio de la familia Olvera. Sin embargo, el comunicado no precisó en qué consisten esas irregularidades ni explicó qué relación tienen con el hecho de que Alexis Olvera, hermano gemelo del presunto feminicida, fue detenido en marzo en San Juan del Río por rendir testimonios falsos y obstaculizar las investigaciones, según informó la Fiscalía General del Estado. La conferencia de prensa que convocaron sigue programada para el miércoles 22 de abril a las 10:00 horas en el Portal de Reyes. Al momento de la redacción, la Fiscalía no emitió postura sobre los señalamientos del Grupo Diamante.
El crimen que mantiene vivo el caso
Perla Citlali Martínez Zúñiga, odontóloga de 27 años y campeona nacional de huapango huasteco, fue encontrada sin vida el 11 de febrero de 2025 en su consultorio de la colonia Quintas de Guadalupe, en San Juan del Río. Karol Hussein Olvera Hernández, médico de profesión y expareja sentimental de la víctima, fue identificado desde el inicio como el principal sospechoso. Huyó tras el crimen y un amparo judicial —expediente 149/2025— suspendió temporalmente la orden de aprehensión en abril de ese año, retrasando su captura. La Interpol emitió alerta roja para su localización en febrero de 2026. Sigue sin ser detenido.
La familia de la víctima lleva más de un año exigiendo justicia y denunciando opacidad en la investigación. En el primer aniversario del crimen, la hermana de Perla, Briseyda Martínez Zúñiga, documentó peritajes pendientes sin dictamen y señaló que la Fiscalía les comunicó haber agotado las líneas de investigación. Presentaron queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y buscan que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, como documentó Rotativo en su cobertura del caso.