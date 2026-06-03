Reportan empresas de Querétaro alza de robos al transporte de carga

Empresas de logística asentadas en San Juan del Río describen retrasos de hasta cuatro horas y cuestionan la respuesta de la Guardia Nacional en las carreteras.

Representantes de empresas de logística exponen el alza de robos al transporte de carga durante una rueda de prensa en San Juan del Río.

Empresas de logística de San Juan del Río expusieron el alza de robos al transporte de carga ante medios de comunicación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- Empresas de logística asentadas en San Juan del Río reportaron un aumento en los robos al transporte de carga y un deterioro en las condiciones de las carreteras de Querétaro y del país.

La representante de las empresas AJ Carriers y Yañez Logistic, Alicia Yáñez Ruiz, cuestionaron la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional. Señalaron que, a su juicio, la corporación no está preparada para brindar seguridad ni labores de abanderamiento en las vías, ni siquiera ante un accidente.

¿Por qué se retrasa el transporte de carga en Querétaro?

Yáñez Ruiz explicó que la combinación de asaltos, paros y malas condiciones de la vía ha alargado los recorridos: trayectos que antes tomaban 45 minutos hoy se extienden hasta 4 horas. Esos retrasos, dijo, terminan por frenar las líneas de producción de las empresas a las que su firma da servicio, mientras suben los costos de diésel y peajes.

La inseguridad en el autotransporte de carga no es un problema exclusivo del estado, matizó Soraya Garduño Abdala, de Transportes Gadas Logistics. La representante refirió un alza cercana a 7% en los robos en Querétaro frente a años anteriores, algunos con violencia, aunque reconoció acercamientos con la Guardia Nacional, que ha asistido a la empresa en dos ocasiones y participado en simulacros de seguridad.

Daniel Álvarez, de un grupo logístico local, detalló las medidas que el gremio aplica por cuenta propia: salidas en convoy, horarios definidos y rutas marcadas como de alto riesgo, además de la migración de unidades hacia combustibles más limpios pese a su costo.

¿Qué tramos son los más peligrosos para el transporte?

Las empresas ubicaron como corredores de mayor riesgo la carretera 57 en el tramo México-Querétaro, así como Córdoba-Puebla, el Arco Norte y el Bajío. Entre las entidades con más incidencia mencionaron el Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo y Veracruz.

El gremio pidió mayor presencia y capacitación de las corporaciones en las vías, en un contexto en el que el debate sobre restringir el transporte pesado ya gana terreno en el estado y en el que los operativos han permitido asegurar más de un tráiler robado en la autopista México-Querétaro.

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