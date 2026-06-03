Reportan empresas de Querétaro alza de robos al transporte de carga

San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- Empresas de logística asentadas en San Juan del Río reportaron un aumento en los robos al transporte de carga y un deterioro en las condiciones de las carreteras de Querétaro y del país.
La representante de las empresas AJ Carriers y Yañez Logistic, Alicia Yáñez Ruiz, cuestionaron la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional. Señalaron que, a su juicio, la corporación no está preparada para brindar seguridad ni labores de abanderamiento en las vías, ni siquiera ante un accidente.
¿Por qué se retrasa el transporte de carga en Querétaro?
Yáñez Ruiz explicó que la combinación de asaltos, paros y malas condiciones de la vía ha alargado los recorridos: trayectos que antes tomaban 45 minutos hoy se extienden hasta 4 horas. Esos retrasos, dijo, terminan por frenar las líneas de producción de las empresas a las que su firma da servicio, mientras suben los costos de diésel y peajes.
La inseguridad en el autotransporte de carga no es un problema exclusivo del estado, matizó Soraya Garduño Abdala, de Transportes Gadas Logistics. La representante refirió un alza cercana a 7% en los robos en Querétaro frente a años anteriores, algunos con violencia, aunque reconoció acercamientos con la Guardia Nacional, que ha asistido a la empresa en dos ocasiones y participado en simulacros de seguridad.
Daniel Álvarez, de un grupo logístico local, detalló las medidas que el gremio aplica por cuenta propia: salidas en convoy, horarios definidos y rutas marcadas como de alto riesgo, además de la migración de unidades hacia combustibles más limpios pese a su costo.
¿Qué tramos son los más peligrosos para el transporte?
Las empresas ubicaron como corredores de mayor riesgo la carretera 57 en el tramo México-Querétaro, así como Córdoba-Puebla, el Arco Norte y el Bajío. Entre las entidades con más incidencia mencionaron el Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo y Veracruz.
El gremio pidió mayor presencia y capacitación de las corporaciones en las vías, en un contexto en el que el debate sobre restringir el transporte pesado ya gana terreno en el estado y en el que los operativos han permitido asegurar más de un tráiler robado en la autopista México-Querétaro.