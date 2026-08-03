Querétaro, 3 de agosto de 2026.— El municipio de Querétaro lleva 19 años emitiendo el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad, un documento que permite a sus portadores ocupar los espacios de estacionamiento reservado y que tiene validez en los 18 municipios del estado, informó Rolando Valdez Nieto, director del Instituto Municipal de Derechos Humanos (IMDH).

Valdez Nieto señaló que desde su primera emisión en 2007 se han expedido 5,759 tarjetones. Al momento de la conferencia, 2,505 seguían activos, cifra que se redujo respecto al total histórico debido a fallecimientos de portadores o a la falta de renovación, según explicó el funcionario.

El tarjetón está avalado tanto por el reglamento de movilidad y tránsito del municipio de Querétaro como por la ley de tránsito del Estado.

Ello implica que tanto la policía municipal como la estatal están obligados a respetarlo en cualquier punto del territorio queretano, de acuerdo con Valdez Nieto.

El director del instituto explicó que el documento es distinto a las placas para personas con discapacidad que entrega el DIF estatal, las cuales tienen otro procedimiento y tramitología. El tarjetón municipal tiene vigencia de tres años.

Requisitos

Para tramitarlo, el interesado debe presentar identificación oficial que acredite domicilio en el municipio de Querétaro, comprobante de domicilio de agua o luz con antigüedad no mayor a dos meses, certificado médico expedido por una institución pública —IMSS, ISSSTE, CRIQ o SESEQ— o por un médico especialista, solicitud de trámite y carta responsiva de buen uso del documento.

Tarjetón temporal

El IMDH también emite una versión temporal del tarjetón destinada a personas con incapacidades de duración limitada, como fracturas o embarazos de alto riesgo que restringen la movilidad.

Valdez Nieto refirió que más de 15 personas habían tramitado este documento en el centro de atención estatal y 22 en el municipal en el periodo reportado.

Expansión a otros municipios

El funcionario detalló que la experiencia del municipio de Querétaro motivó la implementación de tarjetones similares en otras demarcaciones. Corregidora cuenta con el suyo desde hace aproximadamente una década, y El Marqués lo incorporó en enero de 2026.

El instituto trabaja en mesas con Huimilpan y San Juan del Río para extender el esquema a toda la zona metropolitana, con el fin de dar cumplimiento a la ley general para la inclusión de personas con discapacidad en materia de accesibilidad universal.

Campañas de concientización

Junto con la emisión de tarjetones, el IMDH ha realizado 49 campañas para disuadir el uso indebido de cajones reservados.

Las sanciones por estacionarse en un espacio para personas con discapacidad pueden superar los 10,000 pesos, considerando la multa —aproximadamente 7,000 pesos sin descuento—, el arrastre y el corralón, señaló Valdez Nieto.

El instituto también ha impartido 88 talleres y cursos de inclusión en escuelas, universidades y empresas, y ha organizado 102 eventos para personas con discapacidad.

La coordinación de discapacidad es una de las tres áreas del IMDH, junto con la coordinación LGBTQ+ —única en el estado, según Valdez Nieto— y la de conductas de riesgo, que atiende personas en situación de calle y acompaña a centros de tratamiento residencial.