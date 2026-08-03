Municipio de Querétaro lleva 19 años otorgando tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad

El documento está avalado por el reglamento de movilidad municipal y la ley de tránsito estatal; también pueden tramitarlo personas con incapacidad temporal, incluidas mujeres con embarazo de alto riesgo.

Tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad del municipio de Querétaro, válido en los 18 municipios del estado

Desde 2007, el municipio de Querétaro ha expedido 5,759 tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad; el trámite requiere certificado médico, identificación oficial y comprobante de domicilio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.— El municipio de Querétaro lleva 19 años emitiendo el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad, un documento que permite a sus portadores ocupar los espacios de estacionamiento reservado y que tiene validez en los 18 municipios del estado, informó Rolando Valdez Nieto, director del Instituto Municipal de Derechos Humanos (IMDH).

Valdez Nieto señaló que desde su primera emisión en 2007 se han expedido 5,759 tarjetones. Al momento de la conferencia, 2,505 seguían activos, cifra que se redujo respecto al total histórico debido a fallecimientos de portadores o a la falta de renovación, según explicó el funcionario.

El tarjetón está avalado tanto por el reglamento de movilidad y tránsito del municipio de Querétaro como por la ley de tránsito del Estado.

Ello implica que tanto la policía municipal como la estatal están obligados a respetarlo en cualquier punto del territorio queretano, de acuerdo con Valdez Nieto.

El director del instituto explicó que el documento es distinto a las placas para personas con discapacidad que entrega el DIF estatal, las cuales tienen otro procedimiento y tramitología. El tarjetón municipal tiene vigencia de tres años.

Requisitos

Para tramitarlo, el interesado debe presentar identificación oficial que acredite domicilio en el municipio de Querétaro, comprobante de domicilio de agua o luz con antigüedad no mayor a dos meses, certificado médico expedido por una institución pública —IMSS, ISSSTE, CRIQ o SESEQ— o por un médico especialista, solicitud de trámite y carta responsiva de buen uso del documento.

Tarjetón temporal

El IMDH también emite una versión temporal del tarjetón destinada a personas con incapacidades de duración limitada, como fracturas o embarazos de alto riesgo que restringen la movilidad.

Valdez Nieto refirió que más de 15 personas habían tramitado este documento en el centro de atención estatal y 22 en el municipal en el periodo reportado.

Expansión a otros municipios

El funcionario detalló que la experiencia del municipio de Querétaro motivó la implementación de tarjetones similares en otras demarcaciones. Corregidora cuenta con el suyo desde hace aproximadamente una década, y El Marqués lo incorporó en enero de 2026.

El instituto trabaja en mesas con Huimilpan y San Juan del Río para extender el esquema a toda la zona metropolitana, con el fin de dar cumplimiento a la ley general para la inclusión de personas con discapacidad en materia de accesibilidad universal.

Campañas de concientización

Junto con la emisión de tarjetones, el IMDH ha realizado 49 campañas para disuadir el uso indebido de cajones reservados.

Las sanciones por estacionarse en un espacio para personas con discapacidad pueden superar los 10,000 pesos, considerando la multa —aproximadamente 7,000 pesos sin descuento—, el arrastre y el corralón, señaló Valdez Nieto.

El instituto también ha impartido 88 talleres y cursos de inclusión en escuelas, universidades y empresas, y ha organizado 102 eventos para personas con discapacidad.

La coordinación de discapacidad es una de las tres áreas del IMDH, junto con la coordinación LGBTQ+ —única en el estado, según Valdez Nieto— y la de conductas de riesgo, que atiende personas en situación de calle y acompaña a centros de tratamiento residencial.

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