Querétaro, 3 de agosto de 2026.— Una persona murió por golpe de calor en el municipio de Jalpan de Serra durante la temporada de calor 2026, y otros cuatro casos de la misma afección fueron registrados en distintos municipios del estado, informó la Secretaría de Salud de Querétaro (SESA).
De acuerdo con los datos de la dependencia, el periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 1 de agosto de 2026 acumuló un caso de golpe de calor en Arroyo Seco, uno en Huimilpan, uno en Jalpan de Serra y uno en Tequisquiapan; además se reportó un caso de quemadura en el municipio de Querétaro. La defunción correspondió al caso registrado en Jalpan de Serra.
A nivel nacional, la SESA citó cifras al 29 de julio de 2026 que incluyen 822 casos de golpe de calor, 603 de deshidratación y 61 de quemaduras; las defunciones nacionales ascienden a 61 por golpe de calor y cuatro por deshidratación, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.
El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura y la eleva por encima de los 41 grados Celsius, condición que puede comprometer la vida si no recibe atención médica a tiempo.
Los grupos con mayor vulnerabilidad son niñas y niños menores de cinco años y personas mayores de 60. La SESA identificó como principales señales de la afección: respiración rápida, ausencia de sudor en ambiente cálido, dolor de cabeza, pulso acelerado, alteración del estado de conciencia, mucosas secas, náuseas, vómito, calambres y convulsiones.
La deshidratación, por su parte, se produce cuando el organismo pierde más líquidos de los que ingiere. La dependencia señaló que toda persona con deshidratación debe recibir tratamiento inmediato con sales de rehidratación oral —disponibles de forma gratuita en los centros de salud— para reponer líquidos y electrolitos.
Entre las recomendaciones emitidas por la SESA para la temporada destacan: mantener una ingesta suficiente de líquidos, usar ropa ligera y de algodón, evitar actividad intensa en horas de mayor calor, no permanecer en vehículos estacionados o cerrados, abstenerse de consumir alcohol o bebidas energizantes, y utilizar protector solar, gorra o sombrero al exponerse al sol.
La dependencia advirtió que la presencia de piel caliente y seca, confusión, pérdida del conocimiento, vómitos o dificultad para respirar son señales de alarma que requieren atención médica inmediata.
La SESA emitió recomendaciones similares en la temporada de calor del año anterior, cuando el estado reportó casos de golpe de calor en varios municipios de la Sierra Gorda.