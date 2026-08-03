San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.- El municipio de San Juan del Río convoca a la ciudadanía al Reciclatón "San Juan Mejor", una campaña de acopio de plástico tipo PET y residuos electrónicos que operará del martes 5 al sábado 8 de agosto en el Centro Cívico municipal, Blvd. Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción.
El punto de acopio atenderá de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y el sábado de 8:00 a 12:00 horas. Quienes lleven plástico PET recibirán una cubeta por cada cinco kilogramos entregados.
La iniciativa se realiza en coordinación con CANACINTRA San Juan del Río y las empresas Ecodal, Sostenibilidad, INPLORSA y CANACO SERVYTUR, y se enmarca en el programa municipal "SJR Legado de Bien Común" del periodo 2024-2027.
La convocatoria está dirigida tanto a particulares como a empresas que busquen deshacerse de aparatos electrónicos en desuso o de residuos de plástico acumulados.
La dependencia no especificó en la convocatoria qué tipos de aparatos electrónicos serán aceptados ni si existe alguna restricción por volumen o condición del material.