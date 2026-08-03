Reciclatón en San Juan del Río: recibirán PET y electrónicos del 5 al 8 de agosto en el Centro Cívico

El municipio habilitará el Centro Cívico como punto de acopio durante cuatro días, con una cubeta de regalo por cada cinco kilogramos de plástico entregados.

Campaña municipal de acopio de PET y electrónicos en el Centro Cívico de San Juan del Río, agosto de 2026

El municipio de San Juan del Río recibe PET y electrónicos del 5 al 8 de agosto; por cada 5 kg de plástico, los participantes recibirán una cubeta.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.- El municipio de San Juan del Río convoca a la ciudadanía al Reciclatón "San Juan Mejor", una campaña de acopio de plástico tipo PET y residuos electrónicos que operará del martes 5 al sábado 8 de agosto en el Centro Cívico municipal, Blvd. Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción.

El punto de acopio atenderá de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y el sábado de 8:00 a 12:00 horas. Quienes lleven plástico PET recibirán una cubeta por cada cinco kilogramos entregados.

La iniciativa se realiza en coordinación con CANACINTRA San Juan del Río y las empresas Ecodal, Sostenibilidad, INPLORSA y CANACO SERVYTUR, y se enmarca en el programa municipal "SJR Legado de Bien Común" del periodo 2024-2027.

La convocatoria está dirigida tanto a particulares como a empresas que busquen deshacerse de aparatos electrónicos en desuso o de residuos de plástico acumulados.

La dependencia no especificó en la convocatoria qué tipos de aparatos electrónicos serán aceptados ni si existe alguna restricción por volumen o condición del material.

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