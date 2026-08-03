Querétaro, 3 de agosto de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronostica para este lunes chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, con posibilidad de granizo, descargas eléctricas y viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en el estado de Querétaro.
El organismo federal señaló que las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en el suroeste de la entidad. Para la ciudad de Santiago de Querétaro se pronostica temperatura mínima de 13 °C y máxima de 30 °C, con 70 por ciento de probabilidad de precipitación.
Por la mañana el cielo será medio nublado y el ambiente fresco; durante la tarde las condiciones se tornarán cálidas a calurosas conforme avancen los sistemas.
De acuerdo con la dependencia, las lluvias puntuales fuertes podrán originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
La Conagua ubicó a Querétaro, en su zona norte, en el rango de temperaturas máximas de 35 a 40 °C, producto de la combinación de la actividad del monzón mexicano con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.
El SMN mantiene en vigilancia el avance de la onda tropical núm. 22 sobre el sur del país.
En las últimas 24 horas no se registraron precipitaciones en la entidad, según los datos del propio organismo. Las temperaturas máximas más altas del estado se midieron en Jalpan, con 36 °C, y en El Pueblito, con 31 °C; la mínima más baja correspondió a San Ildefonso, con 10.5 °C.