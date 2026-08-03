Conagua prevé chubascos con lluvias de hasta 50 mm y rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro

El suroeste de Querétaro registrará las precipitaciones más intensas; las lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico meteorológico para Santiago de Querétaro el 3 de agosto de 2026, con 70% de probabilidad de lluvia y temperatura máxima de 30 °C

Lluvia intensa registrada en una zona rural, en la jornada del 3 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronostica para este lunes chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, con posibilidad de granizo, descargas eléctricas y viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en el estado de Querétaro.

El organismo federal señaló que las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en el suroeste de la entidad. Para la ciudad de Santiago de Querétaro se pronostica temperatura mínima de 13 °C y máxima de 30 °C, con 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Por la mañana el cielo será medio nublado y el ambiente fresco; durante la tarde las condiciones se tornarán cálidas a calurosas conforme avancen los sistemas.

De acuerdo con la dependencia, las lluvias puntuales fuertes podrán originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

La Conagua ubicó a Querétaro, en su zona norte, en el rango de temperaturas máximas de 35 a 40 °C, producto de la combinación de la actividad del monzón mexicano con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

El SMN mantiene en vigilancia el avance de la onda tropical núm. 22 sobre el sur del país.

En las últimas 24 horas no se registraron precipitaciones en la entidad, según los datos del propio organismo. Las temperaturas máximas más altas del estado se midieron en Jalpan, con 36 °C, y en El Pueblito, con 31 °C; la mínima más baja correspondió a San Ildefonso, con 10.5 °C.

clima lluvias medio ambiente seguridad

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