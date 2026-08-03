Querétaro primer lugar de aprobación en capitales y el segundo entre municipios más poblados en ranking Mitofsky

En la categoría de municipios más poblados, Querétaro quedó solo por debajo de Benito Juárez, Quintana Roo, que registró 64.5% de aprobación.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabeza el Ranking Mitofsky de alcaldes de ciudades capital correspondiente a junio de 2026 con 61.2% de aprobación ciudadana, y ocupa el segundo lugar en la categoría de municipios con mayor población del país con el mismo porcentaje, de acuerdo con el boletín difundido por la presidencia municipal.

En la categoría de capitales, Querétaro superó a Hermosillo, Sonora, con 60.3%; Saltillo, Coahuila, con 58.8%; y Puebla, Puebla, con 57.4%, según la misma medición.

En el segmento de los municipios más poblados, Querétaro quedó por debajo únicamente de Benito Juárez, Quintana Roo, cuya alcaldesa registró 64.5%. Detrás del municipio queretano se ubicaron Ciudad Juárez, Chihuahua, con 60.5%, y Hermosillo, Sonora, con 60.3%.

Quer\u00e9taro ocupa el primer lugar de capitales y el segundo entre municipios m\u00e1s poblados en ranking Mitofsky de junio 2026 Querétaro ocupa el primer lugar de capitales y el segundo entre municipios más poblados en ranking Mitofsky de junio 2026.Rotativo

El Ranking Mitofsky evalúa periódicamente la aprobación ciudadana de presidentes municipales del país en distintos grupos de comparación: ciudades capital, municipios con mayor población, municipios costeros, municipios fronterizos con Estados Unidos y alcaldías de la Ciudad de México.

La presidencia municipal atribuyó los resultados a programas como la Guardia Cívica, El Extra, el Transporte Comunitario Gratuito y la aplicación Ciudad Qro, entre otras acciones de su administración.

El municipio de Querétaro ha mantenido posiciones altas en mediciones de esta encuestadora en administraciones previas; el entonces presidente municipal Luis Bernardo Nava encabezó el ranking de capitales en agosto de 2022.

Macías Olvera figura entre los aspirantes del PAN a la gubernatura de Querétaro en 2027, proceso en el que compiten también el exalcalde Luis Nava y el senador Agustín Dorantes. El Ranking Mitofsky no mide intención de voto para gubernatura.

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