Querétaro, 3 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabeza el Ranking Mitofsky de alcaldes de ciudades capital correspondiente a junio de 2026 con 61.2% de aprobación ciudadana, y ocupa el segundo lugar en la categoría de municipios con mayor población del país con el mismo porcentaje, de acuerdo con el boletín difundido por la presidencia municipal.
En la categoría de capitales, Querétaro superó a Hermosillo, Sonora, con 60.3%; Saltillo, Coahuila, con 58.8%; y Puebla, Puebla, con 57.4%, según la misma medición.
En el segmento de los municipios más poblados, Querétaro quedó por debajo únicamente de Benito Juárez, Quintana Roo, cuya alcaldesa registró 64.5%. Detrás del municipio queretano se ubicaron Ciudad Juárez, Chihuahua, con 60.5%, y Hermosillo, Sonora, con 60.3%.
Querétaro ocupa el primer lugar de capitales y el segundo entre municipios más poblados en ranking Mitofsky de junio 2026.Rotativo
El Ranking Mitofsky evalúa periódicamente la aprobación ciudadana de presidentes municipales del país en distintos grupos de comparación: ciudades capital, municipios con mayor población, municipios costeros, municipios fronterizos con Estados Unidos y alcaldías de la Ciudad de México.
La presidencia municipal atribuyó los resultados a programas como la Guardia Cívica, El Extra, el Transporte Comunitario Gratuito y la aplicación Ciudad Qro, entre otras acciones de su administración.
El municipio de Querétaro ha mantenido posiciones altas en mediciones de esta encuestadora en administraciones previas; el entonces presidente municipal Luis Bernardo Nava encabezó el ranking de capitales en agosto de 2022.
Macías Olvera figura entre los aspirantes del PAN a la gubernatura de Querétaro en 2027, proceso en el que compiten también el exalcalde Luis Nava y el senador Agustín Dorantes. El Ranking Mitofsky no mide intención de voto para gubernatura.