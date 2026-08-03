Congreso y Secretaría de la Juventud lanzan convocatoria para proponer leyes de salud mental

La convocatoria estará abierta hasta el 21 de agosto; los finalistas recibirán capacitación legislativa antes de presentar su iniciativa ante un jurado calificador.

Sinuhé Piedragil Ortiz y Virginia Hernández Vázquez presentan la convocatoria de la Legislatura de la Juventud 2026 en el Congreso de Querétaro

Piedragil llamó a sus compañeros legisladores a convocar a jóvenes de sus distritos a participar en la Legislatura de la Juventud 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 3 de agosto de 2026.— El Congreso del Estado y la Secretaría de la Juventud presentaron la convocatoria para participar en la Legislatura de la Juventud 2026, edición enfocada en salud mental.

La convocatoria permanece abierta hasta el 21 de agosto y está dirigida a jóvenes queretanos de 12 a 29 años que deseen elaborar una iniciativa de ley en la materia.

Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, respaldó la iniciativa y señaló que los jóvenes participarán con el acompañamiento de legisladores.

"Lo que se pretende es que los jóvenes participen con sus propuestas, ya que, desafortunadamente hay un porcentaje alto de suicidios, sobre todo a esta edad, situación que es lamentable, por lo que se les tiene que escuchar sobre el estado emocional por el que pasan", afirmó el diputado.

Piedragil añadió que el objetivo es que las mejores propuestas se conviertan en iniciativas reales impulsadas desde el Congreso y, eventualmente, en políticas públicas.

La convocatoria contempla dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. La participación es en equipos de 2 a 4 personas, quienes deberán elaborar y presentar una iniciativa de ley orientada a atender problemáticas de salud mental en el estado.

El proceso consta de tres etapas: evaluación inicial de las iniciativas, una jornada de capacitación legislativa para los equipos finalistas y una presentación final ante un jurado calificador.

Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud, subrayó la importancia de que los jóvenes sean escuchados en la construcción de soluciones.

"Queremos conocer las propuestas y demostrar que los jóvenes tienen mucho que aportar cuando se trata de construir soluciones para los retos que se viven como sociedad", expresó.

Los equipos ganadores —tres por categoría— recibirán premios en efectivo: 45 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y 15 mil para el tercero, además de un reconocimiento oficial.

El Congreso de Querétaro ha impulsado en los últimos meses diversas acciones vinculadas con la salud mental juvenil; en febrero pasado, la LXI Legislatura aprobó una reforma a la Ley de Salud que obliga a las autoridades sanitarias a privilegiar actividades preventivas y de atención emocional, con énfasis en grupos de atención prioritaria.

legislatura gobierno congreso

Reciente

Grupo de investigadores y músicos reunidos durante la presentación del libro sobre Francisco Cruzelaeguí en Elgoibar, País Vasco, con el apoyo de la SECULT Querétaro
Querétaro

Musicólogo de la UAQ presenta libro en el País Vasco sobre Francisco Cruzelaeguí

El Dr. Alonso Hernández Prado actuó con acompañamiento musical en Elgoibar y Rentería durante las presentaciones de su investigación sobre Francisco Cruzelaeguí.

El gobernador Mauricio Kuri González entrega una llave simbólica de tractor agrícola a un productor durante el arranque regional del programa Apoyo al Campo Queretano en Amealco de Bonfil.
Editorial

Querétaro destina 24.4 millones en maquinaria, fertilizante y captación de agua para 833 productores

La SEDEA distribuyó los recursos en tres rubros: implementos para 463 productores, fertilizante para 342 y obras de captación para 28, con arranque en Amealco de Bonfil.

Psicóloga del CECA frente a un grupo de jóvenes durante taller de salud mental en el CAS Carmelita Ballesteros de Querétaro
Querétaro

CECA imparte talleres de salud mental y prevención de adicciones a jóvenes del CAS Carmelita Ballesteros

Psicólogas y psicólogos de la Secretaría de Salud desarrollan sesiones de bienestar emocional y habilidades socioemocionales con 20 participantes de entre 10 y 16 años hasta el 20 de agosto.

Pronóstico meteorológico para Santiago de Querétaro el 3 de agosto de 2026, con 70% de probabilidad de lluvia y temperatura máxima de 30 °C
Querétaro

Conagua prevé chubascos con lluvias de hasta 50 mm y rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro

El suroeste de Querétaro registrará las precipitaciones más intensas; las lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.