Querétaro, 3 de agosto de 2026.— El Congreso del Estado y la Secretaría de la Juventud presentaron la convocatoria para participar en la Legislatura de la Juventud 2026, edición enfocada en salud mental.
La convocatoria permanece abierta hasta el 21 de agosto y está dirigida a jóvenes queretanos de 12 a 29 años que deseen elaborar una iniciativa de ley en la materia.
Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, respaldó la iniciativa y señaló que los jóvenes participarán con el acompañamiento de legisladores.
"Lo que se pretende es que los jóvenes participen con sus propuestas, ya que, desafortunadamente hay un porcentaje alto de suicidios, sobre todo a esta edad, situación que es lamentable, por lo que se les tiene que escuchar sobre el estado emocional por el que pasan", afirmó el diputado.
Piedragil añadió que el objetivo es que las mejores propuestas se conviertan en iniciativas reales impulsadas desde el Congreso y, eventualmente, en políticas públicas.
La convocatoria contempla dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. La participación es en equipos de 2 a 4 personas, quienes deberán elaborar y presentar una iniciativa de ley orientada a atender problemáticas de salud mental en el estado.
El proceso consta de tres etapas: evaluación inicial de las iniciativas, una jornada de capacitación legislativa para los equipos finalistas y una presentación final ante un jurado calificador.
Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud, subrayó la importancia de que los jóvenes sean escuchados en la construcción de soluciones.
"Queremos conocer las propuestas y demostrar que los jóvenes tienen mucho que aportar cuando se trata de construir soluciones para los retos que se viven como sociedad", expresó.
Los equipos ganadores —tres por categoría— recibirán premios en efectivo: 45 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y 15 mil para el tercero, además de un reconocimiento oficial.
El Congreso de Querétaro ha impulsado en los últimos meses diversas acciones vinculadas con la salud mental juvenil; en febrero pasado, la LXI Legislatura aprobó una reforma a la Ley de Salud que obliga a las autoridades sanitarias a privilegiar actividades preventivas y de atención emocional, con énfasis en grupos de atención prioritaria.