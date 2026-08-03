Joven de 25 años muere al incrustarse con su camioneta bajo un tráiler en la carretera estatal 200, en Tequisquiapan

El tráiler quedó atravesado en la vialidad durante maniobras; Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el kilómetro 49.

Vehículo rojo con destrucción severa incrustado bajo la plataforma de un tráiler de caja seca en el kilómetro 49 de la carretera estatal 200, Tequisquiapan.

La camioneta quedó incrustada en la parte inferior de la caja seca del tráiler que realizaba maniobras y quedó atravesado en la carretera estatal 200, kilómetro 49, en Tequisquiapan.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 3 de agosto de 2026.- Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida al quedar atrapado con su camioneta debajo de un tráiler en el kilómetro 49 de la carretera estatal 200, en el tramo de Tequisquiapan a Querétaro.

El accidente ocurrió cuando el tráiler realizaba maniobras sobre la carretera y quedó atravesado en la vialidad. En ese momento, la camioneta en la que viajaba la víctima se incrustó en la parte inferior de la plataforma de la caja seca del transporte de carga. El conductor no sobrevivió al impacto.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, personal de la Policía Municipal y de los Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan acordonó y abanderó la zona.

Se dio intervención a personal de Servicios Periciales y a la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes, incluidos los trabajos de extracción y levantamiento del cuerpo de la víctima. La vialidad fue cerrada en tanto se llevaban a cabo esas labores.

El operador del tráiler fue asegurado y presentado ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades en accidentes con transporte de carga.

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