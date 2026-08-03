Tequisquiapan, 3 de agosto de 2026.- Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida al quedar atrapado con su camioneta debajo de un tráiler en el kilómetro 49 de la carretera estatal 200, en el tramo de Tequisquiapan a Querétaro.
El accidente ocurrió cuando el tráiler realizaba maniobras sobre la carretera y quedó atravesado en la vialidad. En ese momento, la camioneta en la que viajaba la víctima se incrustó en la parte inferior de la plataforma de la caja seca del transporte de carga. El conductor no sobrevivió al impacto.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, personal de la Policía Municipal y de los Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan acordonó y abanderó la zona.
Se dio intervención a personal de Servicios Periciales y a la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes, incluidos los trabajos de extracción y levantamiento del cuerpo de la víctima. La vialidad fue cerrada en tanto se llevaban a cabo esas labores.
El operador del tráiler fue asegurado y presentado ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades en accidentes con transporte de carga.