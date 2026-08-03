Lerdo, Durango, 3 de agosto de 2026.- La planta potabilizadora del proyecto Agua Saludable para La Laguna opera actualmente con tres de sus diez módulos de tratamiento, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La infraestructura, cuya obra civil ya concluyó, busca sustituir de manera gradual el agua de pozos con presencia de arsénico por agua superficial tratada del río Nazas, en beneficio de nueve municipios de Coahuila y Durango.

Vista general de la planta potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna. rotativo.com.mx

Según la dependencia, cada módulo tiene capacidad para potabilizar 0.634 metros cúbicos de agua por segundo, lo que sumaría 6.34 m³/s al operar en su totalidad.

Conagua señala que solo dos plantas del país superan esta capacidad: Los Berros, del Sistema Cutzamala, y San Roque, que abastece a Monterrey y su área metropolitana.

La planta se ubica en el ejido San Jacinto, municipio de Lerdo, Durango. rotativo.com.mx

La obra se ubica en el ejido San Jacinto, municipio de Lerdo, Durango, sobre un predio de 24 hectáreas. De acuerdo con el comunicado, el proceso de tratamiento remueve contaminantes convencionales del agua superficial —como coliformes y turbiedad— mediante floculación, sedimentación, filtración y cloración, para cumplir con la norma NOM-127-SSA1-2021 aplicable al agua de consumo humano.

Vista aérea del conjunto de instalaciones de la planta. rotativo.com.mx

Conagua atribuye la construcción de las redes troncales de distribución a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según la dependencia, el sistema completo permitiría distribuir hasta 200 millones de metros cúbicos de agua al año y abastecer a una población proyectada, para 2045, de dos millones de habitantes en la región lagunera.

El comunicado no detalla un calendario para la entrada en operación de los siete módulos restantes ni el costo total de la obra.