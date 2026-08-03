Planta potabilizadora ya opera 3 de 10 módulos contra el arsénico en La Laguna

La infraestructura sustituirá gradualmente el agua de pozos contaminados por agua tratada del río Nazas para nueve municipios de Coahuila y Durango.

Vista aérea de módulos de tratamiento y caja de rebose con letrero de Conagua en la planta potabilizadora Agua Saludable para La Laguna

Módulos de tratamiento de la planta potabilizadora Agua Saludable para La Laguna, en Lerdo, Durango.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 03, 2026
Mariana Torres García

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Lerdo, Durango, 3 de agosto de 2026.- La planta potabilizadora del proyecto Agua Saludable para La Laguna opera actualmente con tres de sus diez módulos de tratamiento, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La infraestructura, cuya obra civil ya concluyó, busca sustituir de manera gradual el agua de pozos con presencia de arsénico por agua superficial tratada del río Nazas, en beneficio de nueve municipios de Coahuila y Durango.

Vista a\u00e9rea de m\u00f3dulos de tratamiento y caja de rebose con letrero de Conagua en la planta potabilizadora Agua Saludable para La Laguna Vista general de la planta potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna. rotativo.com.mx

Según la dependencia, cada módulo tiene capacidad para potabilizar 0.634 metros cúbicos de agua por segundo, lo que sumaría 6.34 m³/s al operar en su totalidad.

Conagua señala que solo dos plantas del país superan esta capacidad: Los Berros, del Sistema Cutzamala, y San Roque, que abastece a Monterrey y su área metropolitana.

Vista a\u00e9rea de m\u00f3dulos de tratamiento y caja de rebose con letrero de Conagua en la planta potabilizadora Agua Saludable para La Laguna La planta se ubica en el ejido San Jacinto, municipio de Lerdo, Durango. rotativo.com.mx

La obra se ubica en el ejido San Jacinto, municipio de Lerdo, Durango, sobre un predio de 24 hectáreas. De acuerdo con el comunicado, el proceso de tratamiento remueve contaminantes convencionales del agua superficial —como coliformes y turbiedad— mediante floculación, sedimentación, filtración y cloración, para cumplir con la norma NOM-127-SSA1-2021 aplicable al agua de consumo humano.

Vista a\u00e9rea de m\u00f3dulos de tratamiento y caja de rebose con letrero de Conagua en la planta potabilizadora Agua Saludable para La Laguna Vista aérea del conjunto de instalaciones de la planta. rotativo.com.mx

Conagua atribuye la construcción de las redes troncales de distribución a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según la dependencia, el sistema completo permitiría distribuir hasta 200 millones de metros cúbicos de agua al año y abastecer a una población proyectada, para 2045, de dos millones de habitantes en la región lagunera.

El comunicado no detalla un calendario para la entrada en operación de los siete módulos restantes ni el costo total de la obra.

conagua gobierno infraestructura

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