Detienen en Sinaloa a "El Tito", señalado por feminicidio en Chiapas

José Manuel Rubio Santini, alias "El Tito", contaba con orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano en Chiapas.

Cartel oficial de búsqueda con fotografía de José Manuel Rubio Santini, alias "El Tito", difundido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Cartel de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas contra José Manuel Rubio Santini, alias "El Tito", señalado por el feminicidio de Beany Lozano.

Fiscalía General del Estado de Chiapas
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 03, 2026
Mariana Torres García

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Chiapas, 3 de agosto de 2026.- José Manuel Rubio Santini, alias "El Tito", fue detenido en Sinaloa en un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas), según el anuncio difundido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Rubio Santini contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano en Chiapas. La FGE Chiapas había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos a quien aportara información efectiva y fidedigna que contribuyera a su localización, conforme al acuerdo FGE-005-2018.

Cartel oficial de b\u00fasqueda con fotograf\u00eda de Jos\u00e9 Manuel Rubio Santini, alias "El Tito", difundido por la Fiscal\u00eda General del Estado de Chiapas. Cartel de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas contra José Manuel Rubio Santini, alias "El Tito", señalado por el feminicidio de Beany Lozano.Fiscalía General del Estado de Chiapas

De acuerdo con el anuncio oficial, la detención busca avanzar en el esclarecimiento del caso. Harfuch agradeció el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, en el operativo.

El anuncio no detalla la autoridad ministerial ante la que quedó a disposición el detenido ni la fecha de su audiencia inicial.

seguridad criminalidad feminicidio chiapas

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