El Marqués, Querétaro, 3 de agosto de 2026.- Un vehículo salió del camino y volcó durante la madrugada de este día sobre la autopista federal 57, a la altura de la comunidad de El Carmen, con dirección hacia la capital queretana. El automóvil cayó aproximadamente 2.5 metros hacia una zanja, de acuerdo con el reporte de Protección Civil El Marqués.

Personal médico prehospitalario brindó atención en el sitio del accidente. Protección Civil El Marqués / Facebook

Dos personas resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada, informó la corporación. La sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil brindó la atención inicial a los lesionados en el sitio.

Personal de la sección de Rescate realizó las maniobras para subir de forma segura a las personas lesionadas desde la zanja hasta la carretera, además de labores de control y mitigación de riesgos en la zona, según el reporte oficial.

Elementos de Protección Civil El Marqués atendieron a los lesionados tras la volcadura en la autopista federal 57. Protección Civil El Marqués / Facebook

Protección Civil El Marqués llamó a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en el camino.