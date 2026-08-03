Vehículo cae 2.5 metros a una zanja tras salir del camino en El Marqués

Un vehículo salió del camino y cayó cerca de 2.5 metros hacia una zanja; Protección Civil El Marqués atendió a los lesionados.

Personal de Protección Civil El Marqués atiende a una persona lesionada junto a un vehículo volcado en la autopista federal 57.

Una de las personas lesionadas fue trasladada para recibir atención especializada.

Protección Civil El Marqués / Facebook
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Kary García
Por Kary García Ago 03, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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El Marqués, Querétaro, 3 de agosto de 2026.- Un vehículo salió del camino y volcó durante la madrugada de este día sobre la autopista federal 57, a la altura de la comunidad de El Carmen, con dirección hacia la capital queretana. El automóvil cayó aproximadamente 2.5 metros hacia una zanja, de acuerdo con el reporte de Protección Civil El Marqués.

Param\u00e9dicos y rescatistas de Protecci\u00f3n Civil asisten a una persona lesionada junto a un veh\u00edculo accidentado en una zanja. Personal médico prehospitalario brindó atención en el sitio del accidente. Protección Civil El Marqués / Facebook

Dos personas resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada, informó la corporación. La sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil brindó la atención inicial a los lesionados en el sitio.

Personal de la sección de Rescate realizó las maniobras para subir de forma segura a las personas lesionadas desde la zanja hasta la carretera, además de labores de control y mitigación de riesgos en la zona, según el reporte oficial.

Elementos de Guardia Nacional y Protecci\u00f3n Civil trasladan en camilla a una persona lesionada tras el accidente en la autopista federal 57. Elementos de Protección Civil El Marqués atendieron a los lesionados tras la volcadura en la autopista federal 57. Protección Civil El Marqués / Facebook

Protección Civil El Marqués llamó a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en el camino.

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