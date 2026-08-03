Querétaro, 3 de agosto de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) recuperó 19 vehículos con reporte de robo vigente durante intervenciones realizadas en nueve municipios de la entidad: Querétaro, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Amealco, Colón, Ezequiel Montes y Jalpan de Serra.
Según la corporación, las unidades —entre las que se cuentan automóviles, camionetas, motocicletas y un tractocamión— fueron localizadas mediante operativos focalizados, el uso de herramientas tecnológicas y la atención a reportes ciudadanos. La POES no detalló el método de verificación de cada reporte de robo ni el número de personas relacionadas con los vehículos al momento de su localización.
Las unidades quedaron a disposición de la autoridad competente para dar continuidad a las investigaciones correspondientes y avanzar en el proceso administrativo que permita su devolución a los propietarios legítimos.
La corporación estatal ha reportado con cierta regularidad este tipo de resultados: en acciones similares realizadas en marzo de 2025, la Policía Estatal recuperó 10 vehículos con reporte de robo en cuatro municipios de la entidad, y en agosto del año pasado la corporación recuperó 13 unidades con reporte de robo mediante trabajo de inteligencia, despliegues en campo y tecnología.