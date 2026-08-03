Policía Estatal recupera 19 vehículos con reporte de robo en Querétaro

Las unidades, entre camionetas, motocicletas y un tractocamión, quedaron a disposición de la autoridad para su devolución a los propietarios.

Cartel de la Policía Estatal de Querétaro (POES) con fotografías de 19 vehículos recuperados con reporte de robo en Querétaro.

Los 19 vehículos recuperados por la Policía Estatal de Querétaro en operativos realizados en nueve municipios de la entidad.

POES Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) recuperó 19 vehículos con reporte de robo vigente durante intervenciones realizadas en nueve municipios de la entidad: Querétaro, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Amealco, Colón, Ezequiel Montes y Jalpan de Serra.

Según la corporación, las unidades —entre las que se cuentan automóviles, camionetas, motocicletas y un tractocamión— fueron localizadas mediante operativos focalizados, el uso de herramientas tecnológicas y la atención a reportes ciudadanos. La POES no detalló el método de verificación de cada reporte de robo ni el número de personas relacionadas con los vehículos al momento de su localización.

Las unidades quedaron a disposición de la autoridad competente para dar continuidad a las investigaciones correspondientes y avanzar en el proceso administrativo que permita su devolución a los propietarios legítimos.

La corporación estatal ha reportado con cierta regularidad este tipo de resultados: en acciones similares realizadas en marzo de 2025, la Policía Estatal recuperó 10 vehículos con reporte de robo en cuatro municipios de la entidad, y en agosto del año pasado la corporación recuperó 13 unidades con reporte de robo mediante trabajo de inteligencia, despliegues en campo y tecnología.

seguridad gobierno criminalidad poes

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