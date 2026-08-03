Ezequiel Montes, 3 de agosto de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) respaldó la aspiración de Santiago Nieto Castillo para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, durante una asamblea celebrada en el municipio de Ezequiel Montes orientada a fortalecer la estructura territorial del partido de cara al proceso electoral de 2027.
En el encuentro participaron la senadora de la República Yeidckol Polevnsky y la dirigente estatal del PT, Valeria Flores, quienes expresaron su respaldo al proyecto de Nieto Castillo.
Según el aspirante, el objetivo central del proceso organizativo es "consolidar la unidad" entre el PT, Morena y otros aliados para revertir lo que calificó como el "abandono" que padecen zonas del semidesierto, la sierra y las colonias populares de Querétaro bajo administraciones del Partido Acción Nacional.
El PT celebró una asamblea en Ezequiel Montes el 2 de agosto de 2026 para respaldar la aspiración de Santiago Nieto Castillo a la Coordinación de los Comités de la 4T en Querétaro."El PT es la 4T", afirmó Nieto Castillo, al tiempo que llamó a concentrar a todos los sectores en un frente común con miras a fortalecer los trabajos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La asamblea sirvió también para oficializar dos nombramientos en la estructura territorial del partido: Agustina Montes —conocida como "Guti"— quedó como coordinadora de afiliación municipal en Ezequiel Montes, y Oswaldo Gómez asumió la coordinación de afiliación digital para el Distrito 14.
Nieto Castillo compitió en 2024 por un escaño al Senado de la República por Morena sin lograr el triunfo.
El aspirante ha desarrollado una gira territorial por distintos municipios del estado desde que anunció su interés por encabezar los Comités de Defensa de la Transformación en Querétaro.