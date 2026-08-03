PT respalda a Santiago Nieto rumbo a Coordinación de la 4T en Querétaro

La senadora Yeidckol Polevnsky y la dirigente estatal del PT, Valeria Flores, respaldaron la candidatura de Nieto a los Comités de Defensa de la Transformación.

Integrantes del Partido del Trabajo durante asamblea en Ezequiel Montes, Querétaro, en agosto de 2026

El PT celebró una asamblea en Ezequiel Montes el 2 de agosto de 2026 para respaldar la aspiración de Santiago Nieto Castillo a la Coordinación de los Comités de la 4T en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 3 de agosto de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) respaldó la aspiración de Santiago Nieto Castillo para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, durante una asamblea celebrada en el municipio de Ezequiel Montes orientada a fortalecer la estructura territorial del partido de cara al proceso electoral de 2027.

En el encuentro participaron la senadora de la República Yeidckol Polevnsky y la dirigente estatal del PT, Valeria Flores, quienes expresaron su respaldo al proyecto de Nieto Castillo.

Según el aspirante, el objetivo central del proceso organizativo es "consolidar la unidad" entre el PT, Morena y otros aliados para revertir lo que calificó como el "abandono" que padecen zonas del semidesierto, la sierra y las colonias populares de Querétaro bajo administraciones del Partido Acción Nacional.

Integrantes del Partido del Trabajo durante asamblea en Ezequiel Montes, Quer\u00e9taro, en agosto de 2026 El PT celebró una asamblea en Ezequiel Montes el 2 de agosto de 2026 para respaldar la aspiración de Santiago Nieto Castillo a la Coordinación de los Comités de la 4T en Querétaro.

"El PT es la 4T", afirmó Nieto Castillo, al tiempo que llamó a concentrar a todos los sectores en un frente común con miras a fortalecer los trabajos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La asamblea sirvió también para oficializar dos nombramientos en la estructura territorial del partido: Agustina Montes —conocida como "Guti"— quedó como coordinadora de afiliación municipal en Ezequiel Montes, y Oswaldo Gómez asumió la coordinación de afiliación digital para el Distrito 14.

Nieto Castillo compitió en 2024 por un escaño al Senado de la República por Morena sin lograr el triunfo.

El aspirante ha desarrollado una gira territorial por distintos municipios del estado desde que anunció su interés por encabezar los Comités de Defensa de la Transformación en Querétaro.

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