Querétaro, 3 de agosto de 2026.- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro atendió durante la madrugada un reporte de conato de incendio en un establecimiento comercial de la colonia El Vergel, en la capital del estado.
De acuerdo con la corporación, el llamado de auxilio se originó por un principio de fuego al interior del comercio. Al arribar al lugar, los elementos de Protección Civil verificaron que el incidente ya se encontraba controlado, por lo que no fue necesario un despliegue mayor de recursos.
Elementos de Protección Civil realizan la inspección interior del establecimiento tras controlar el conato de incendio. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
Con el fuego contenido, el personal realizó labores de inspección en el inmueble para descartar riesgos adicionales, como daños estructurales o focos de reignición. Como parte del protocolo, se emitieron recomendaciones preventivas al responsable del establecimiento, orientadas a evitar la repetición de este tipo de incidentes.
Este tipo de intervenciones forma parte de la atención rutinaria que la Coordinación Estatal de Protección Civil brinda ante reportes de riesgo en establecimientos comerciales de la zona metropolitana de Querétaro.