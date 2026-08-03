Personal de Protección Civil controla conato de incendio en El Vergel

Personal estatal arribó a un comercio de la colonia El Vergel y verificó que el fuego ya estaba controlado, sin heridos.

Unidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro estacionada de noche frente a un comercio en la colonia El Vergel, con luces de emergencia encendidas y personal en la banqueta.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro arribó al reporte de un conato de incendio en un comercio de la colonia El Vergel.

  • Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro atendió durante la madrugada un reporte de conato de incendio en un establecimiento comercial de la colonia El Vergel, en la capital del estado.

De acuerdo con la corporación, el llamado de auxilio se originó por un principio de fuego al interior del comercio. Al arribar al lugar, los elementos de Protección Civil verificaron que el incidente ya se encontraba controlado, por lo que no fue necesario un despliegue mayor de recursos.

Personal de Protecci\u00f3n Civil con casco y equipo de iluminaci\u00f3n realiza labores de inspecci\u00f3n dentro del establecimiento comercial afectado por el conato de incendio. Elementos de Protección Civil realizan la inspección interior del establecimiento tras controlar el conato de incendio. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

Con el fuego contenido, el personal realizó labores de inspección en el inmueble para descartar riesgos adicionales, como daños estructurales o focos de reignición. Como parte del protocolo, se emitieron recomendaciones preventivas al responsable del establecimiento, orientadas a evitar la repetición de este tipo de incidentes.

Este tipo de intervenciones forma parte de la atención rutinaria que la Coordinación Estatal de Protección Civil brinda ante reportes de riesgo en establecimientos comerciales de la zona metropolitana de Querétaro.

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