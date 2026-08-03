Querétaro, 3 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó seis órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar y violación equiparada, mediante diligencias de cateo realizadas de manera simultánea en seis puntos del municipio de Querétaro.
Las intervenciones se llevaron a cabo en las colonias Tinaja de la Estancia, El Pedregal, Satélite, Felipe Carrillo Puerto, Villas de Santiago y Hacienda Santa Rosa, según informó la dependencia.
Personal de la Policía Estatal y de la Fiscalía General de Querétaro durante las diligencias del operativo. Fiscalía General del Estado de Querétaro
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó los operativos, con apoyo de la Policía Estatal (POES), personal del Ejército mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, dentro del esquema de coordinación interinstitucional que la Fiscalía identifica como "Sinergia por Querétaro".
Personal de la Fiscalía y del Ejército mexicano coordinan acciones durante el operativo "Sinergia por Querétaro". Fiscalía General del Estado de Querétaro
Como resultado, seis personas requeridas por la autoridad judicial fueron detenidas y puestas a disposición del juzgado competente, donde continuará el proceso penal en su contra. Las autoridades no detallaron edades, identidades ni la relación de los señalados con las víctimas.