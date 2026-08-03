Fiscalía de Querétaro detiene a seis personas señaladas por violencia familiar y violación equiparada

Personal ministerial y policial ejecutó de forma simultánea seis diligencias en distintos puntos de la capital para cumplimentar órdenes de aprehensión

Gráfico oficial de la Fiscalía General de Querétaro con seis fotografías de rostro difuminadas bajo el título "Detenidos", acompañado de logotipos de corporaciones de seguridad y leyenda de presunción de inocencia.

Gráfico distribuido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con las seis personas detenidas en el operativo.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó seis órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar y violación equiparada, mediante diligencias de cateo realizadas de manera simultánea en seis puntos del municipio de Querétaro.

Las intervenciones se llevaron a cabo en las colonias Tinaja de la Estancia, El Pedregal, Satélite, Felipe Carrillo Puerto, Villas de Santiago y Hacienda Santa Rosa, según informó la dependencia.

Dos agentes de seguridad, vistas de espaldas, junto a una patrulla con la torreta encendida durante un operativo nocturno; uno porta chaleco de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro y otro de la Fiscal\u00eda General del Estado de Quer\u00e9taro. Personal de la Policía Estatal y de la Fiscalía General de Querétaro durante las diligencias del operativo. Fiscalía General del Estado de Querétaro

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó los operativos, con apoyo de la Policía Estatal (POES), personal del Ejército mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, dentro del esquema de coordinación interinstitucional que la Fiscalía identifica como "Sinergia por Querétaro".

Dos agentes de espaldas, uno con chaleco de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) y otra con chaleco de "Sinergia por Quer\u00e9taro", frente a un elemento del Ej\u00e9rcito mexicano con el rostro difuminado, durante un operativo nocturno. Personal de la Fiscalía y del Ejército mexicano coordinan acciones durante el operativo "Sinergia por Querétaro". Fiscalía General del Estado de Querétaro

Como resultado, seis personas requeridas por la autoridad judicial fueron detenidas y puestas a disposición del juzgado competente, donde continuará el proceso penal en su contra. Las autoridades no detallaron edades, identidades ni la relación de los señalados con las víctimas.

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