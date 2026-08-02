PT nombra a Oswaldo Gómez Martínez coordinador de afiliación distrital en el semidesierto queretano

Gómez Martínez encabezará los trabajos del Partido del Trabajo en Ezequiel Montes, Colón, Tolimán y Peñamiller de cara al proceso electoral de 2027.

Oswaldo Gómez Martínez, exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes, al asumir la coordinación de afiliación distrital del PT en el semidesierto queretano

Gómez Martínez solicitó licencia como secretario de Seguridad el 22 de julio para incorporarse al Partido del Trabajo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, Querétaro, 2 de agosto de 2026.- El Partido del Trabajo nombró a Oswaldo Gómez Martínez como coordinador de afiliación distrital del Distrito 14, cargo desde el que encabezará los trabajos territoriales del partido en los municipios de Ezequiel Montes, Colón, Tolimán y Peñamiller, que conforman la región del semidesierto queretano de cara al proceso electoral de 2027.

Gómez Martínez llega al cargo tras solicitar licencia, el pasado 22 de julio, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes, dependencia que encabezó durante la presente administración.

En entrevista, explicó que su decisión de dejar la función policial para incorporarse a la actividad partidista responde, en parte, a la intención de impulsar desde el ámbito político una demanda que identificó a lo largo de tres décadas en corporaciones de seguridad: la homologación salarial de los policías municipales con los estatales.

Sostuvo que la brecha de ingresos entre ambas corporaciones es uno de los factores que dificultan el reclutamiento y la permanencia de elementos en los cuerpos municipales del estado.

El exfuncionario trazó un diagnóstico de la región que encabezará. Señaló que el semidesierto queretano enfrenta un abandono histórico que obliga a su población a migrar al extranjero o hacia la capital estatal en busca de oportunidades, y planteó como necesidades prioritarias la generación de empleo, la instalación de universidades, el fortalecimiento de los servicios hospitalarios y el incremento de los cuerpos de seguridad con mejor capacitación y equipamiento.

En materia de seguridad, Gómez Martínez sostuvo que la desigualdad salarial entre policías municipales y estatales no solo afecta a los propios elementos, sino que tiene consecuencias directas sobre la capacidad operativa de las corporaciones locales.

Planteó que la igualación de ingresos permitiría retener a los elementos formados en los municipios, que actualmente migran a corporaciones estatales en busca de mejores condiciones laborales. Subrayó que a trabajo igual debe corresponder salario igual, y que ese principio debe traducirse en legislación.

Sobre el escenario político de cara a 2027, Gómez Martínez expresó su respaldo a Santiago Nieto como figura con recorrido y liderazgo para encabezar la contienda por la gubernatura del estado, aunque precisó que las candidaturas y las alianzas aún no han sido definidas.

En su lectura sobre la llamada guerra sucia que enfrenta ese movimiento, comparó la situación con las campañas de desprestigio que, a su juicio, enfrentó Andrés Manuel López Obrador durante sus procesos electorales, y consideró que esa estrategia no logrará afectar la imagen del aspirante.

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