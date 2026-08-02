Ezequiel Montes, Querétaro, 2 de agosto de 2026.- El Partido del Trabajo nombró a Oswaldo Gómez Martínez como coordinador de afiliación distrital del Distrito 14, cargo desde el que encabezará los trabajos territoriales del partido en los municipios de Ezequiel Montes, Colón, Tolimán y Peñamiller, que conforman la región del semidesierto queretano de cara al proceso electoral de 2027.
Gómez Martínez llega al cargo tras solicitar licencia, el pasado 22 de julio, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes, dependencia que encabezó durante la presente administración.
En entrevista, explicó que su decisión de dejar la función policial para incorporarse a la actividad partidista responde, en parte, a la intención de impulsar desde el ámbito político una demanda que identificó a lo largo de tres décadas en corporaciones de seguridad: la homologación salarial de los policías municipales con los estatales.
Sostuvo que la brecha de ingresos entre ambas corporaciones es uno de los factores que dificultan el reclutamiento y la permanencia de elementos en los cuerpos municipales del estado.
El exfuncionario trazó un diagnóstico de la región que encabezará. Señaló que el semidesierto queretano enfrenta un abandono histórico que obliga a su población a migrar al extranjero o hacia la capital estatal en busca de oportunidades, y planteó como necesidades prioritarias la generación de empleo, la instalación de universidades, el fortalecimiento de los servicios hospitalarios y el incremento de los cuerpos de seguridad con mejor capacitación y equipamiento.
En materia de seguridad, Gómez Martínez sostuvo que la desigualdad salarial entre policías municipales y estatales no solo afecta a los propios elementos, sino que tiene consecuencias directas sobre la capacidad operativa de las corporaciones locales.
Planteó que la igualación de ingresos permitiría retener a los elementos formados en los municipios, que actualmente migran a corporaciones estatales en busca de mejores condiciones laborales. Subrayó que a trabajo igual debe corresponder salario igual, y que ese principio debe traducirse en legislación.
Sobre el escenario político de cara a 2027, Gómez Martínez expresó su respaldo a Santiago Nieto como figura con recorrido y liderazgo para encabezar la contienda por la gubernatura del estado, aunque precisó que las candidaturas y las alianzas aún no han sido definidas.
En su lectura sobre la llamada guerra sucia que enfrenta ese movimiento, comparó la situación con las campañas de desprestigio que, a su juicio, enfrentó Andrés Manuel López Obrador durante sus procesos electorales, y consideró que esa estrategia no logrará afectar la imagen del aspirante.