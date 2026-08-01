Querétaro, 1 de agosto de 2026.- Francisco Javier "N" fue vinculado a proceso por el delito de robo a casa habitación, luego de que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ingresara el 31 de mayo de 2026 a un domicilio ubicado en Privada Corregidora, en la localidad de Casa Blanca, delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, de donde presuntamente sustrajo herramientas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo y otros objetos de valor.
Según la dependencia, personal ministerial recabó la entrevista de la persona ofendida y un señalamiento directo que permitió reunir los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada.
En audiencia inicial celebrada el 3 de julio de 2026, la autoridad judicial formuló imputación y resolvió vincular a proceso al señalado, a quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, término que vence el 3 de agosto de 2026.