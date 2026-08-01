El Marqués, 1 de agosto de 2026.- Un hombre identificado como Arturo "N" fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués en el fraccionamiento Rincones del Marqués, luego de que, durante labores preventivas, le fue encontrada una cantidad superior a medio kilogramo de narcótico, informó la corporación a través de un comunicado.
Según la versión oficial, el detenido es originario de la Ciudad de México y reside en la zona donde ocurrió el hecho. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud.
El comunicado municipal no detalla el tipo específico de narcótico asegurado ni la hora exacta del operativo.