Detienen a hombre con más de medio kilo de droga en Rincones del Marqués

El detenido, originario de la Ciudad de México, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud.

Hombre joven de cabello oscuro y corto, rostro difuminado, fotografiado de frente contra un muro de block color claro; viste playera deportiva tipo Barcelona con franjas azules y granates.

Arturo "N" fue detenido por la Policía Municipal de El Marqués en el fraccionamiento Rincones del Marqués tras encontrársele más de medio kilo de narcótico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 1 de agosto de 2026.- Un hombre identificado como Arturo "N" fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués en el fraccionamiento Rincones del Marqués, luego de que, durante labores preventivas, le fue encontrada una cantidad superior a medio kilogramo de narcótico, informó la corporación a través de un comunicado.

Según la versión oficial, el detenido es originario de la Ciudad de México y reside en la zona donde ocurrió el hecho. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud.

El comunicado municipal no detalla el tipo específico de narcótico asegurado ni la hora exacta del operativo.

seguridad sucesos criminalidad

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