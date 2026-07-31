Circulan versiones de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay; ninguno lo confirma

La cuenta de chismes Chamonic difundió la información; ambos han publicado en redes de forma separada sin referirse al tema.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay posan juntos durante un evento.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay mantienen una relación desde 2019 y tienen una hija; versiones sobre una posible separación circulan en redes sociales, sin confirmación de la pareja.

Facebook/ José Eduardo Derbez
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 31, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Versiones no confirmadas sobre una posible separación entre el actor y conductor José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay circulan en redes sociales desde el 30 de julio, impulsadas inicialmente por la cuenta de espectáculos Chamonic, operada por la comunicadora Jacqueline Martínez.

Según lo difundido por Martínez, personas cercanas a la pareja habrían revelado un distanciamiento. El reporte señaló como posible detonante diferencias en los estilos de vida entre ambos —él con preferencia por actividades tranquilas, ella por salidas sociales— y apuntó también a la presunta cercanía de Derbez con Mafer Resendiz, mixóloga que participa en su podcast. Este último punto no ha sido corroborado por ninguna fuente identificada.

Paola Dalay eliminó de su perfil de Instagram varias fotografías en las que aparecía junto al actor, y ha publicado contenido reciente en el que se le muestra sola.

Este viernes, José Eduardo Derbez reapareció en sus redes sociales con una selfie ante sus más de cuatro millones de seguidores, sin referirse al tema. Ninguno de los dos ha emitido una declaración sobre el estado de su relación, y sus representantes tampoco se han pronunciado.

La pareja inició su relación a finales de 2019 y tiene una hija, Tessa. Derbez es hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, y se ha desempeñado como conductor en los programas "Miembros al Aire" y "De viaje con los Derbez".

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