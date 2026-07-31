Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Versiones no confirmadas sobre una posible separación entre el actor y conductor José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay circulan en redes sociales desde el 30 de julio, impulsadas inicialmente por la cuenta de espectáculos Chamonic, operada por la comunicadora Jacqueline Martínez.

Según lo difundido por Martínez, personas cercanas a la pareja habrían revelado un distanciamiento. El reporte señaló como posible detonante diferencias en los estilos de vida entre ambos —él con preferencia por actividades tranquilas, ella por salidas sociales— y apuntó también a la presunta cercanía de Derbez con Mafer Resendiz, mixóloga que participa en su podcast. Este último punto no ha sido corroborado por ninguna fuente identificada.

Paola Dalay eliminó de su perfil de Instagram varias fotografías en las que aparecía junto al actor, y ha publicado contenido reciente en el que se le muestra sola.

Este viernes, José Eduardo Derbez reapareció en sus redes sociales con una selfie ante sus más de cuatro millones de seguidores, sin referirse al tema. Ninguno de los dos ha emitido una declaración sobre el estado de su relación, y sus representantes tampoco se han pronunciado.

La pareja inició su relación a finales de 2019 y tiene una hija, Tessa. Derbez es hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, y se ha desempeñado como conductor en los programas "Miembros al Aire" y "De viaje con los Derbez".