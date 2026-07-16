Querétaro, 16 de julio de 2026.- Danza urbana, cine, talleres especializados, intervenciones artísticas y competencias integrarán la quinta edición del Festival Internacional de Arte Urbano Contemporáneo CEOYEN, que se realizará del viernes 17 al domingo 19 de julio en distintos recintos culturales de Querétaro.

La programación, producida por Meraki Art, tendrá como eje el intercambio “México x Francia” e incluirá actividades con artistas nacionales e internacionales, una gala escénica, formación para nuevas generaciones y espacios destinados al cuidado físico de quienes practican disciplinas urbanas.

De acuerdo con la convocatoria, el encuentro cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura del estado y se desarrolla en el contexto de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

La propuesta se incorpora a una agenda cultural que durante 2026 también ha llevado a la capital queretana la Gira de Ambulante, con funciones y talleres en espacios públicos, y la exposición Después de Warhol, instalada en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro.

CEOYEN combina exhibición, formación y competencias dirigidas a artistas emergentes y consolidados de la escena urbana. rotativo.com.mx

Viernes: reflexión y cine urbano

El programa comenzará el viernes 17 de julio, a las 15:00 horas, en la Galería Libertad, con el Simposio de Saberes Urbanos Iyoltlanemi, planteado como un espacio de reflexión sobre la relación entre cuerpo, mente, salud y proceso creativo. La actividad será de entrada libre.

Ese mismo día, la Cineteca Rosalío Solano proyectará el documental En la boca del Bajío, producción enfocada en las historias de jóvenes y artistas relacionados con la cultura urbana y el skateboarding.

La película aborda la manera en que el arte, la creatividad y la libertad pueden convertirse en herramientas para enfrentar distintos entornos y problemáticas sociales.

Sábado: talleres, competencias y gala

El sábado 18 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, se impartirán talleres especializados encabezados por NAVS, artista de Querétaro que presentará el método Emoves, una propuesta de entrenamiento que integra danza electro y breaking desde una perspectiva contemporánea.

También participará ZEICKER, artista de Ciudad de México vinculado con la escena nacional del electro, quien compartirá herramientas de entrenamiento y desarrollo artístico.

De las 14:00 a las 18:00 horas se realizarán las preselecciones de las categorías Electro y All Style, además de dinámicas de danza urbana para definir a quienes avanzarán a la final.

La jornada concluirá a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad, con una función de gala en la que se presentarán el performance FE, de Netzer Vargas, y la obra de danza contemporánea Dos Pares Quince, producida por Minutos Después.

Domingo: master class e intercambio internacional

La función de gala del sábado incluirá danza contemporánea y performances en el Teatro de la Ciudad de Querétaro. rotativo.com.mx

El domingo 19 de julio comenzará con una master class internacional impartida por DOZA, artista multidisciplinario originario de Montreal, Canadá, con experiencia como competidor, formador y promotor de la cultura urbana.

A las 15:00 horas, el Museo de la Ciudad recibirá TAGEARTE, una intervención gratuita de esténcil acompañada por un espacio de atención preventiva y fisioterapia a cargo de UNITEC.

La actividad estelar será HYPE Battles x E-WAVE, plataforma surgida de la colaboración entre CEOYEN y la organización parisina E-WAVE. El proyecto dará paso a la primera movilidad internacional impulsada por el festival entre México y Francia.

La dirección y producción general estará a cargo de Netzer Vargas, mientras que Damaris Zani encabezará la dirección creativa.

La información difundida no precisa los mecanismos de registro ni los costos de los talleres, la función de gala, la master class o las competencias. Tampoco especifica el horario y la sede de HYPE Battles x E-WAVE.