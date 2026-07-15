Escuela de Iniciación Artística del INBAL gradúa a 44 alumnos en Querétaro

La generación 2023-2026 suma 19 egresados de artes visuales, 15 de música, seis de teatro y cuatro de danza.

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, se dirige al público durante la ceremonia de graduación.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, se dirige a la generación 2023-2026 de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- Cuarenta y cuatro alumnas y alumnos de la generación 2023-2026 concluyeron su formación en la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con sede en el Centro Cultural Casa del Faldón, en artes visuales, música, teatro y danza.

Del total de egresados, 19 se formaron en artes visuales, 15 en música, seis en teatro y cuatro en danza, según el desglose entregado por la Secretaría de Cultura del estado (SECULT).

Panel fotogr\u00e1fico con el registro del proceso creativo del estudiantado de la Escuela de Iniciaci\u00f3n Art\u00edstica Asociada al INBAL. Registro fotográfico del proceso de formación del estudiantado durante la generación 2023-2026. rotativo.com.mx

A la ceremonia de graduación asistió la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, quien aseguró que cada estudiante de la generación representa "una historia de constancia, curiosidad y crecimiento" y los llamó a no perder la capacidad de imaginar, crear y expresar lo que son.

"En Querétaro estamos convencidos de que la cultura también construye cultura de paz. Cada niña y cada niño que encuentra un espacio para crear, dialogar, escuchar y trabajar en equipo fortalece una comunidad más empática, más solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos", sostuvo López Birlain.

Collage de artes visuales elaborado por una persona egresada de la Escuela de Iniciaci\u00f3n Art\u00edstica Asociada al INBAL. Una de las obras de artes visuales del estudiantado egresado, exhibida durante la ceremonia de graduación. rotativo.com.mx

La funcionaria refrendó el compromiso de la SECULT para continuar impulsando la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL y agradeció a madres, padres, personas cuidadoras, maestras y maestros de la institución.

La Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL tiene por objetivo brindar educación artística inicial que permita a niñas, niños y jóvenes expresarse a través de los lenguajes artísticos. Querétaro forma parte de la red nacional de escuelas asociadas al instituto.

rotativo.com.mx

EN CIFRAS
— 44 alumnas y alumnos egresados, generación 2023-2026
— 19 egresados de artes visuales
— 15 egresados de música
— 6 egresados de teatro
— 4 egresados de danza

cultura gobierno inbal educacion

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