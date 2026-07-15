Querétaro, 15 de julio de 2026.- Cuarenta y cuatro alumnas y alumnos de la generación 2023-2026 concluyeron su formación en la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con sede en el Centro Cultural Casa del Faldón, en artes visuales, música, teatro y danza.
Del total de egresados, 19 se formaron en artes visuales, 15 en música, seis en teatro y cuatro en danza, según el desglose entregado por la Secretaría de Cultura del estado (SECULT).
Registro fotográfico del proceso de formación del estudiantado durante la generación 2023-2026. rotativo.com.mx
A la ceremonia de graduación asistió la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, quien aseguró que cada estudiante de la generación representa "una historia de constancia, curiosidad y crecimiento" y los llamó a no perder la capacidad de imaginar, crear y expresar lo que son.
"En Querétaro estamos convencidos de que la cultura también construye cultura de paz. Cada niña y cada niño que encuentra un espacio para crear, dialogar, escuchar y trabajar en equipo fortalece una comunidad más empática, más solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos", sostuvo López Birlain.
Una de las obras de artes visuales del estudiantado egresado, exhibida durante la ceremonia de graduación. rotativo.com.mx
La funcionaria refrendó el compromiso de la SECULT para continuar impulsando la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL y agradeció a madres, padres, personas cuidadoras, maestras y maestros de la institución.
La Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL tiene por objetivo brindar educación artística inicial que permita a niñas, niños y jóvenes expresarse a través de los lenguajes artísticos. Querétaro forma parte de la red nacional de escuelas asociadas al instituto.
EN CIFRAS
— 44 alumnas y alumnos egresados, generación 2023-2026
— 19 egresados de artes visuales
— 15 egresados de música
— 6 egresados de teatro
— 4 egresados de danza