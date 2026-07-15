Querétaro, 15 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua, pronosticó para la entidad lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, vigentes de las 06:00 horas del 15 de julio a las 06:00 horas del 16 de julio de 2026.
El aviso también prevé rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el pronóstico señala una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. El cielo estará medio nublado a nublado durante todo el día: por la mañana el ambiente será fresco, y por la tarde, cálido a caluroso en la mayor parte del estado, con frío en las zonas altas.
En las últimas 24 horas, la única lluvia registrada en la entidad fue en Jalpan, con 2.8 milímetros, de acuerdo con las estaciones de monitoreo del SMN. Jalpan también reportó la temperatura máxima más alta de Querétaro, con 33 grados, seguido de Peñamiller, con 32, y Derivadora San José, con 30. En la capital, el Observatorio de Querétaro registró una máxima de 29 grados.
Las temperaturas mínimas más bajas se ubicaron en San Ildefonso, con 13 grados, y en Derivadora San José, con 13.5.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en puntos de la entidad, mientras que las rachas de viento representan riesgo de caída de árboles y anuncios espectaculares.
A nivel nacional, el organismo mantiene el monitoreo de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico central con probabilidad de desarrollo ciclónico, además del avance de la onda tropical número 19.
Esta madrugada se formó la tormenta tropical Elida en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Cinco-E, cuyos desprendimientos nubosos afectarán a Baja California Sur.