Querétaro tendrá chubascos, granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h

La capital tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 29°C, con cielo nublado durante todo el día.

Cielo nublado con lluvia sobre Querétaro, mientras el viento agita árboles o estructuras en la vía pública.

El SMN pronosticó chubascos con granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h en Querétaro este 15 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua, pronosticó para la entidad lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, vigentes de las 06:00 horas del 15 de julio a las 06:00 horas del 16 de julio de 2026.

El aviso también prevé rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el pronóstico señala una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. El cielo estará medio nublado a nublado durante todo el día: por la mañana el ambiente será fresco, y por la tarde, cálido a caluroso en la mayor parte del estado, con frío en las zonas altas.

En las últimas 24 horas, la única lluvia registrada en la entidad fue en Jalpan, con 2.8 milímetros, de acuerdo con las estaciones de monitoreo del SMN. Jalpan también reportó la temperatura máxima más alta de Querétaro, con 33 grados, seguido de Peñamiller, con 32, y Derivadora San José, con 30. En la capital, el Observatorio de Querétaro registró una máxima de 29 grados.

Las temperaturas mínimas más bajas se ubicaron en San Ildefonso, con 13 grados, y en Derivadora San José, con 13.5.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en puntos de la entidad, mientras que las rachas de viento representan riesgo de caída de árboles y anuncios espectaculares.

A nivel nacional, el organismo mantiene el monitoreo de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico central con probabilidad de desarrollo ciclónico, además del avance de la onda tropical número 19.

Esta madrugada se formó la tormenta tropical Elida en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Cinco-E, cuyos desprendimientos nubosos afectarán a Baja California Sur.

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