Querétaro prevé lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 50 km/h

El SMN prevé cielo nublado, ambiente cálido a caluroso por la tarde y temperaturas de 14 a 30 grados en la capital.

Cielo despejado con sol y nubes blancas, imagen ilustrativa sobre el clima en Querétaro

Imagen ilustrativa. El SMN prevé cielo medio nublado a nublado, lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 50 km/h hoy en Querétaro.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Querétaro capital tendrá este martes 14 de julio una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 30°C, con cielo medio nublado a nublado, lluvias aisladas por la tarde y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico vigente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua.

El aviso, válido de las 06:00 horas de este martes a las 06:00 horas del miércoles 15 de julio, ubica al estado en la categoría de lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros), la más baja de la escala nacional que utiliza el SMN para el día.

Por la mañana, el ambiente será fresco en la entidad; por la tarde, cambiará a cálido a caluroso. El viento soplará de dirección variable, con velocidad de 20 a 30 km/h y rachas de 30 a 50 km/h.

El propio SMN advierte que las rachas de viento previstas para hoy podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas del estado, el principal riesgo señalado para Querétaro en este pronóstico.

En las últimas 24 horas, la lluvia más alta registrada en la entidad se dio en Jalpan, con 11.2 milímetros, seguida de San Ildefonso, con 7.8 milímetros. En temperatura, Jalpan también tuvo la máxima más alta del estado, con 32°C, mientras que San Ildefonso registró la mínima más baja, con 12°C. La estación Observatorio Querétaro, de referencia para la capital, marcó una máxima de 27.4°C y una mínima de 15.6°C en ese periodo.

A nivel nacional, el SMN atribuye la inestabilidad del día a la combinación del monzón mexicano sobre el noroeste del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste, y el paso de la onda tropical número 19 sobre la península de Yucatán.

El organismo también monitorea una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico central mexicano con probabilidad de desarrollo ciclónico, aunque ese sistema no forma parte del pronóstico específico para Querétaro.

Este pronóstico se conoce después de que Rotativo reportó lluvias muy fuertes del 9 de julio en el norte del estado, con alerta por deslaves y desbordamientos. Puede consultarse el pronóstico del clima en Querétaro actualizado con cada aviso del SMN.

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