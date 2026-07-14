Comisión aprueba reforma electoral con nuevas reglas de paridad de género

El dictamen, avalado por Morena y el PVEM, obliga a partidos a postular mujeres en al menos dos municipios donde nunca ha ganado una alcaldesa.

Diputados del Grupo Legislativo de Morena y la coordinadora del PVEM en conferencia sobre la reforma a la Ley Electoral de Querétaro

Integrantes del Grupo Legislativo de Morena, acompañados de la coordinadora del PVEM, María Georgina Guzmán Álvarez, durante la conferencia en la que respaldaron el dictamen de reforma a la Ley Electoral de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que reforma la Ley Electoral del Estado de Querétaro para ampliar las reglas de paridad de género, con el respaldo de los grupos legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El cambio de mayor alcance se ubica en el artículo 166: los partidos deberán garantizar que al menos dos mujeres encabecen planillas de ayuntamientos en los municipios donde, hasta ahora, ninguna ha sido electa por voto popular como presidenta municipal.

"Los partidos deberán garantizar la postulación de mujeres para que encabecen las planillas de Ayuntamientos en al menos dos, recalco, al menos dos de los municipios donde históricamente no han sido electas por voto popular como presidentas municipales", explicó el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del Grupo Legislativo de Morena.

Integrantes del Grupo Legislativo de Morena en conferencia de prensa sobre la reforma electoral Arturo Maximiliano García Pérez encabeza la conferencia del Grupo Legislativo de Morena sobre el dictamen de reforma a la Ley Electoral de Querétaro. rotativo.com.mx

El mismo artículo establece que, cuando el número total de candidaturas sea impar, las mujeres deberán representar al menos el 50 por ciento, una regla que hasta ahora sólo existía en lineamientos del instituto electoral y que con la reforma queda fijada en la ley. El dictamen también impide que los partidos asignen exclusivamente a mujeres los tres municipios o distritos con votación más baja de cada bloque de competitividad.

García Pérez señaló que la reforma armoniza la legislación local con sentencias de tribunales electorales y de la Suprema Corte de Justicia sobre acciones de inconstitucionalidad, así como con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El dictamen añade definiciones sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, amplía el requisito conocido como "8 de 8" y faculta a la autoridad para ordenar a plataformas digitales y medios de comunicación el bloqueo o la eliminación de contenido vinculado a investigaciones por violencia política de género cometida por medios digitales.

"Se podrá ordenar vía electrónica mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación correspondiente", afirmó el coordinador.

La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra explicó que la reforma corrige una práctica de los partidos de postular mujeres en distritos o municipios donde es más difícil ganar. "Pon a las mujeres en lugares donde sea competitiva.

Hoy esta novedad que tenemos en esta reforma es que al menos, y repito, al menos se debe de postular dos mujeres en los partidos en donde nunca han gobernado mujeres (...) eso va a depender también de los bloques de competitividad", dijo.

Alejandro P\u00e9rez Ibarra, representante del Comit\u00e9 Ejecutivo Estatal de Morena, habla en conferencia Alejandro Pérez Ibarra, representante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, fijó su postura a favor de la reforma electoral. rotativo.com.mx

La legisladora sostuvo que el ajuste no representa un retroceso en paridad, "porque la paridad ahí está el 50 por ciento, ahí están los bloques de competitividad, ahí están ahora (...) vamos a tener espacio en otros lugares en donde podemos ganar".

Los representantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Alejandro Pérez Ibarra, y del Partido del Trabajo, Valeria Flores, respaldaron también el dictamen y lo calificaron como un avance progresivo en paridad de género.

El ajuste se suma a otros movimientos electorales que avanzan en la misma Legislatura, entre ellos la reforma sobre nepotismo y no reelección enviada a los 18 municipios del estado, y la reforma sobre injerencia extranjera como causa de nulidad electoral, que Movimiento Ciudadano rechazó en la misma comisión.

El cambio ocurre además en paralelo a la implementación de las reformas conocidas como Plan B, que a nivel federal han generado disputas entre partidos; en marzo, el PAN en Querétaro llegó a calificar una versión de esa reforma como un retroceso en la paridad de género.

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